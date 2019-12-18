Obras e compras de Natal deixam trânsito lento em Vitória

As principais avenidas da Capital registram lentidão desde as 17h desta quarta-feira (18).
De acordo com a Guarda do município, não foi registrada nenhuma ocorrência de trânsito que justifique os congestionamentos, apenas o fluxo intenso em horários de pico, as obras na Avenida Vitória e compras de final de ano - as vias próximo aos shoppings e centros comerciais estão mais caóticas para os motoristas.
Confira os pontos de retenção:
- Avenida Maruípe, nos dois sentidos;
- Avenida Reta da Penha, nos dois sentidos;
- Avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra;
- Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nos dois sentidos;
- Avenida Américo Buaiz, nos dois sentidos;
- Avenida Saturnino de Brito, nos dois sentidos;
- Avenida Vitória, no sentido Centro.