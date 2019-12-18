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Mobilidade urbana

Obras e compras de Natal deixam trânsito lento em Vitória

Segundo a Guarda, não foram registrados acidentes; vias que ficam perto de shoppings estão mais caóticas para motoristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 19:13

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 19:13

Obras na Avenida Vitória deixam o trânsito lento a partir da curva com a César Hilal, sentido Centro. Crédito: Fernando Madeira
As principais avenidas da Capital registram lentidão desde as 17h desta quarta-feira (18).
De acordo com a Guarda do município, não foi registrada nenhuma ocorrência de trânsito que justifique os congestionamentos, apenas o fluxo intenso em horários de pico, as obras na Avenida Vitória e compras de final de ano - as vias próximo aos shoppings e centros comerciais estão mais caóticas para os motoristas.
Confira os pontos de retenção:
  • Avenida Maruípe, nos dois sentidos;
  • Avenida Reta da Penha, nos dois sentidos;
  • Avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra;
  • Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nos dois sentidos;
  • Avenida Américo Buaiz, nos dois sentidos;
  • Avenida Saturnino de Brito, nos dois sentidos;
  • Avenida Vitória, no sentido Centro.

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