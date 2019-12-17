Por que a Serra lidera o ranking de mortes no trânsito há 10 anos?

Acidente entre um ônibus e um carro em Carapina Crédito: Gustavo Cheluje

O município da Serra lidera há 10 anos o ranking dos municípios capixabas com mais mortes em acidentes de trânsito com carros, motos ou atropelamento, segundo dados do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo . Até novembro deste ano, 73 pessoas perderam a vida em acidentes em vias do município, número 15% maior que o total do ano de 2019.

Um dos motivos para a Serra ocupar a ponta é, sem dúvidas, o contingente populacional. "A Grande Vitória já reúne 50% da frota de veículos. Serra é a cidade mais populosa do Espírito Santo, com mais de 120 mil veículos cadastrados, quantitativos que influenciam no fluxo de veículos e, portanto, na quantidade de acidentes", observa o capitão Hércules Raul Maciel, comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Para o engenheiro especialista em trânsito e representante do Movimento Capixaba Salve Vidas no Trânsito (Movitran), André Cerqueira, outro fato que influencia no fator para manter a Serra no topo é o número de vias.

"Há uma rodovia federal, a BR 101, que atravessa o município, além das estaduais, que geram um excesso de cruzamentos em vias de alta velocidade e um relevo que não é uniforme. Isso é ruim para quem vai entrar na pista, para quem acabou de entrar e está em velocidade menor,e para o pedestre. Acredito que há pontos em que a sinalização e até iluminação precisam ser melhoradas", descreve.