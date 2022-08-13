Mulher passa mal e colide com carro e ônibus na Praia de Camburi

Uma colisão envolvendo dois carros de passeio e um ônibus do Sistema Transcol deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado (13), na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória. O acidente ocorreu no sentido Centro e deixou o trânsito complicado no local.
A Polícia Militar informou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que a motorista de um Honda Civic passou mal enquanto trafegava pela via. Ela acabou colidindo com a traseira de um Jeep Renegade e também atingiu um ônibus do Sistema Transcol.
A motorista que passou mal teve ferimentos leves e foi socorrida para um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No Jeep estavam dois homens. O carona também foi resgatado pelo Samu, após reclamar de dores, enquanto o motorista do veículo não se feriu.
A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) informou que agentes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) foram ao local da colisão e mantiveram a fluidez no tráfego com segurança até a chegada do Samu.
A reportagem procurou a Polícia Militar e a GVBus, responsável pelos ônibus do Sistema Transcol, em busca de mais informações sobre a colisão, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.