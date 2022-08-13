Mulher passa mal e colide com carro e ônibus na Praia de Camburi

A motorista de um Honda Civic passou mal e colidiu com outro carro e um ônibus na Av. Dante Michelini, em Vitória

A motorista que passou mal teve ferimentos leves e foi socorrida para um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No Jeep estavam dois homens. O carona também foi resgatado pelo Samu, após reclamar de dores, enquanto o motorista do veículo não se feriu.