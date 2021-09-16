Motorista perde controle do carro e invade oficina em Cachoeiro

Os moradores de uma casa no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, passaram por um grande susto no fim da tarde desta quarta-feira (15). Um carro perdeu o freio e invadiu uma oficina de lanternagem, no segundo andar do imóvel.
Segundo a Polícia Militar, o condutor contou que o Volkswagem Fox perdeu o freio na rua e ficou sem controle. O carro passou por cima uma laje na altura da rua e atingiu a parede de uma oficina mecânica que funciona em cima de uma casa, ficando pendurado. A parede da oficina ficou danificada.
A moradora do primeiro andar do imóvel, que não quis ser identificada, contou que, ao perder o freio e descer a rua, o motorista do carro chegou a desviar de um ônibus. Um morador gravou um vídeo mostrando o trajeto do veículo até atingir a oficina. Veja:
Quatro pessoas estavam no veículo, mas apenas o motorista ficou ferido e foi encaminhado a um hospital por populares. Na manhã desta quinta-feira (16), moradores retiraram o carro do local, puxando o automóvel para dentro da oficina.