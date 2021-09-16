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Ficou ferido

Motorista perde controle do carro e invade oficina em Cachoeiro

Condutor disse que o carro perdeu o freio. Veículo acabou passando por cima de uma laje na altura da rua e atingiu a parede da oficina nesta quarta-feira (15)

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 15:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 set 2021 às 15:30
Motorista perde o controle do carro e atinge casa em Cachoeiro
Motorista perde o controle do carro e atinge oficina mecânica em Cachoeiro Crédito: Montagem | A Gazeta
Os moradores de uma casa no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, passaram por um grande susto no fim da tarde desta quarta-feira (15). Um carro perdeu o freio e invadiu uma oficina de lanternagem, no segundo andar do imóvel.
Segundo a Polícia Militar, o condutor contou que o Volkswagem Fox perdeu o freio na rua e ficou sem controle. O carro passou por cima uma laje na altura da rua e atingiu a parede de uma oficina mecânica que funciona em cima de uma casa, ficando pendurado. A parede da oficina ficou danificada.
A moradora do primeiro andar do imóvel, que não quis ser identificada, contou que, ao perder o freio e descer a rua, o motorista do carro chegou a desviar de um ônibus. Um morador gravou um vídeo mostrando o trajeto do veículo até atingir a oficina. Veja:
Quatro pessoas estavam no veículo, mas apenas o motorista ficou ferido e foi encaminhado a um hospital por populares. Na manhã desta quinta-feira (16), moradores retiraram o carro do local, puxando o automóvel para dentro da oficina. 

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