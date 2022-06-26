Motorista morre e outro fica ferido após carros baterem de frente em São Mateus

Um homem de 38 anos morreu em uma colisão entre dois carros na noite deste sábado (25), no km 63 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h30. Um Fiat Uno e um Ford Ecosport bateram de frente. A vítima era o condutor do Uno.
Já o motorista do Ecosport, um homem de 49 anos, foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros, conforme informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eco101 passadas para a PRF.
A Eco101 informou que a ambulância e o guincho da concessionária estiveram no local. “As pistas ficaram interditadas para atendimento e foram totalmente liberadas as 22h31” completou.
A Polícia Civil disse, em nota, que o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Ninguém foi levado para a delegacia.