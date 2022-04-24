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Motorista morre após carro bater em árvore em Itaguaçu

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (24). Segundo a Polícia Militar, o veículo colidiu com uma árvore ao cruzar a pista e atravessar a contramão

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 16:37

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 abr 2022 às 16:37
Motorista morre após acidente em Itaguaçu
Motorista morre após acidente em Itaguaçu Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista, de 34 anos, morreu em um acidente no início da manhã deste domingo (24), na ES 164, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o veículo colidiu com uma árvore após cruzar a pista e atravessar a contramão.  A vitima morreu no local do acidente.
A perícia e uma equipe do Corpo de Bombeiros voluntários de Santa Maria de Jetibá foram acionados. A PM informou que não foi possível saber no momento o que teria causado o acidente.
Veículo colidiu com uma árvore após cruzar a pista e atravessar a contramão Crédito: Leitor | A Gazeta
Polícia Civil, por nota, informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Motorista morre após acidente em Itaguaçu
Motorista do carro, de 34 anos, morreu no local do acidente. Crédito: Leitor | A Gazeta

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