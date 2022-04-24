Motorista morre após carro bater em árvore em Itaguaçu

Um motorista, de 34 anos, morreu em um acidente no início da manhã deste domingo (24), na ES 164, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o veículo colidiu com uma árvore após cruzar a pista e atravessar a contramão. A vitima morreu no local do acidente.
A perícia e uma equipe do Corpo de Bombeiros voluntários de Santa Maria de Jetibá foram acionados. A PM informou que não foi possível saber no momento o que teria causado o acidente.
A Polícia Civil, por nota, informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.