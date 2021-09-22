Motorista fica ferida em acidente após bater em poste em Cachoeiro

Uma mulher ficou ferida após perder o controle do carro e bater em um poste na tarde desta quarta-feira (22), no distrito de Tijuca, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Com o impacto da batida, a estrutura caiu sobre o veículo e, devido ao acidente, moradores da região ficaram sem energia elétrica por quase quatro horas.
Um morador do distrito, que pediu para não ser identificado, registrou a imagem do poste sobre o carro. Ele contou que o acidente aconteceu por volta das 14h e que quem dirigia o veículo era uma mulher, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A concessionária de energia EDP informou que uma equipe esteve no local e fez o reparo do poste atingido. Nove clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido devido ao acidente e a situação foi normalizada por volta das 17h50.