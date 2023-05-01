Motorista embriagado é preso após acidente que matou motociclista no ES

Um motorista, de 32 anos, foi preso após se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista e deixou o carona da moto ferido, na tarde deste domingo (30), na ES 446, zona rural de Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. As vítimas eram pai e filho. Segundo a Polícia Civil , o condutor estava embriagado no momento da batida e foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal.
A Polícia Militar informou que foi acionada. Quando a equipe chegou ao local, o motociclista já estava morto. O filho da vítima foi socorrido por uma ambulância do município com uma fratura na perna.
Segundo a PM, o carro estava do lado esquerdo da via, sentido Itaguaçu. Nas imagens é possivel ver que a parte dianteira da moto ficou presa na parte da frente do veículo.
O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Ainda no local, os militares fizeram o teste do etilômetro com o motorista do carro, que deu positivo. A PC informou que ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina e foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo, ambos sob influência de álcool. Após a autuação, ele foi encaminhado ao presídio.