Motorista embriagado é preso após acidente que matou motociclista no ES

Motorista embriagado é preso após se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista e deixou o carona da moto ferido, na tarde deste domingo (30), na ES 446, em Baixo Guandu

Segundo a PM, o carro estava do lado esquerdo da via, sentido Itaguaçu. Nas imagens é possivel ver que a parte dianteira da moto ficou presa na parte da frente do veículo.

O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Ainda no local, os militares fizeram o teste do etilômetro com o motorista do carro, que deu positivo. A PC informou que ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina e foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo, ambos sob influência de álcool. Após a autuação, ele foi encaminhado ao presídio.