Motorista é preso por atropelar mulher ao dirigir embriagado em Alegre

Vítima de 38 anos foi atingida pelo veículo no Distrito do Café, na noite de sábado (11); teste do bafômetro do condutor constatou 1,19 mg de álcool por litros de sangue

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Um homem de 64 anos foi preso após dirigir embriagado e atropelar uma mulher em Alegre, na região do Caparaó, no último sábado (11). De acordo com a Polícia Militar, o homem apresentava sinais de embriaguez e o teste do bafômetro também indicou a presença de álcool. A vítima foi conduzida ao pronto-socorro do município.

O acidente foi por volta das 20h40 de sábado, no Distrito do Café. Segundo a Polícia Militar, o homem não estava mais no local da ocorrência quando as equipes chegaram, mas o carro foi localizado na parte central do município, após a guarnição receber informações de outro motorista que seguiu o veículo.

Durante a abordagem ao suspeito, os militares constataram sinais de embriaguez e submeteram o motorista ao teste do bafômetro, sendo constatado o volume de 1,19 mg de álcool por litros de sangue. O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, enquanto a vítima foi socorrida por moradores ao pronto-socorro do município. Não há informações sobre o atual estado de saúde da mulher.

Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência. O homem foi encaminhado ao presídio.

