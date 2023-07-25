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Trânsito interditado

Motociclista morre na BR 101 em acidente com caminhão na Serra

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão entre a motocicleta e o caminhão foi lateral e o motociclista não resistiu

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 08:39

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jul 2023 às 08:39
Motociclista morre na BR 101 em acidente com caminhão na Serra
Motociclista morre na BR 101 em acidente com caminhão na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Um motociclista de 40 anos, identificado como Johnatan Santos, morreu em um acidente envolvendo um caminhão, na manhã desta terça-feira (25), no km 269,8 da BR 101, na altura de Central Carapina, Serra, no sentido Vitória. As faixas 1 e 2 da pista central precisaram ser interditadas para o atendimento.  Enquanto isso, o tráfego seguiu pela marginal. A região acumulou um grande congestionamento. 
Amigos relataram que Johnatan estava em corredor, em meio ao trânsito, quando bateu em um carro, se desequilibrou e caiu embaixo do caminhão. O caminhoneiro estava vindo de Porto Seguro, na Bahia, e disse que não conseguiu fazer nada para impedir o acidente. "Segurei o caminhão o máximo possível, quase subo na calçada e arranco o poste para evitar, mas, infelizmente, não teve como", disse Raimundo Santana Silva.
"É um jovem que perdeu a vida, eu tenho um filho da mesma idade. Estou com o emocional muito abalado"
Raimundo Santana Silva - Caminhoneiro 
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 7h39. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da PRF, Polícia Civil e IML.

Motociclista morre na BR 101 em acidente com caminhão na Serra

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