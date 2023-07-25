Motociclista morre na BR 101 em acidente com caminhão na Serra

Um motociclista de 40 anos, identificado como Johnatan Santos, morreu em um acidente envolvendo um caminhão, na manhã desta terça-feira (25), no km 269,8 da BR 101, na altura de Central Carapina, Serra, no sentido Vitória. As faixas 1 e 2 da pista central precisaram ser interditadas para o atendimento. Enquanto isso, o tráfego seguiu pela marginal. A região acumulou um grande congestionamento.
Amigos relataram que Johnatan estava em corredor, em meio ao trânsito, quando bateu em um carro, se desequilibrou e caiu embaixo do caminhão. O caminhoneiro estava vindo de Porto Seguro, na Bahia, e disse que não conseguiu fazer nada para impedir o acidente. "Segurei o caminhão o máximo possível, quase subo na calçada e arranco o poste para evitar, mas, infelizmente, não teve como", disse Raimundo Santana Silva.
"É um jovem que perdeu a vida, eu tenho um filho da mesma idade. Estou com o emocional muito abalado"
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 7h39. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da PRF, Polícia Civil e IML.