Motociclista morre na BR 101 em acidente com caminhão na Serra

Amigos relataram que Johnatan estava em corredor, em meio ao trânsito, quando bateu em um carro, se desequilibrou e caiu embaixo do caminhão. O caminhoneiro estava vindo de Porto Seguro, na Bahia, e disse que não conseguiu fazer nada para impedir o acidente. "Segurei o caminhão o máximo possível, quase subo na calçada e arranco o poste para evitar, mas, infelizmente, não teve como", disse Raimundo Santana Silva.