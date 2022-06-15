O caso foi registrado às 15h20. Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta, é possível mensurar a gravidade do acidente: segundo relatos de pessoas no local, o motociclista teria tido a cabeça esmagada ao ser atropelado.
Em nota, a Polícia Militar informou que testemunhas relataram que os veículos seguiam no sentido Jacaraípe, quando o motociclista colidiu na lateral de um carro, perdeu o controle da direção e caiu debaixo do caminhão, momento em que foi atropelado. A vítima morreu na hora. Os condutores envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra para prestarem depoimento.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo, que seria encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Ele passará por necrópsia e, em seguida, será liberado para reconhecimento de familiares.
Correção
15/06/2022 - 7:49
Após a publicação desta matéria, a reportagem apurou que o bairro onde ocorreu o acidente é Chácara Parreiral, não Jardim Limoeiro, como informado anteriormente. O texto foi corrigido.
Motociclista morre em acidente com carreta na ES 010, na Serra