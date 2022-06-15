Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chácara Parreiral

Motociclista morre em acidente com carreta na ES 010, na Serra

Perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo, que seria encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Acidente ocorreu na tarde desta quarta (15)

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 17:40

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

15 jun 2022 às 17:40
Um motociclista, de 59 anos, morreu em um acidente na tarde desta quarta-feira (15), na ES 010, altura do bairro Chácara Parreiral, na Serra, no sentido de Jacaraípe
O caso foi registrado às 15h20. Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta, é possível mensurar a gravidade do acidente: segundo relatos de pessoas no local, o motociclista teria tido a cabeça esmagada ao ser atropelado. 
Em nota, a Polícia Militar informou que testemunhas relataram que os veículos seguiam no sentido Jacaraípe, quando o motociclista colidiu na lateral de um carro, perdeu o controle da direção e caiu debaixo do caminhão, momento em que foi atropelado. A vítima morreu na hora. Os condutores envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra para prestarem depoimento.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo, que seria encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Ele passará por necrópsia e, em seguida, será liberado para reconhecimento de familiares.

Correção

15/06/2022 - 7:49
Após a publicação desta matéria, a reportagem apurou que o bairro onde ocorreu o acidente é Chácara Parreiral, não Jardim Limoeiro, como informado anteriormente. O texto foi corrigido.
Motociclista morre em acidente com carreta na ES 010, na Serra

Veja Também

Homem morre em acidente de moto em Linhares

Carretas se envolvem em acidentes no Norte do ES na manhã desta terça

Suspeito de atropelar e matar motociclista no ES é preso ao tentar embarcar para os EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente motocicleta Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados