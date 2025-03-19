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Em Fundão

Motociclista morre em acidente com caminhão-tanque na BR 101

Colisão aconteceu por volta das 6h30 da manhã desta quarta-feira (19); segundo a concessionária, não houve interdição da via

Publicado em 19 de Março de 2025 às 09:00

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

19 mar 2025 às 09:00
Motociclista teve morte constatada no local
Motocicleta da vítima de 27 anos ficou caída no local, em Fundão Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motociclista de 27 anos morreu após colidir com a traseira de um caminhão-tanque, por volta das 6h30 desta quarta-feira (19), no quilômetro 236,3 da BR-101, na altura de Timbuí, em Fundão. O motorista do caminhão, um homem de 37 anos, não se feriu. Apesar do acidente, segundo a Ecovias 101, não houve necessidade de interdição da via.
O nome da vítima não foi informado. Ainda de acordo com a concessionária, foram acionados os recursos de ambulância, veículo de inspeção e guincho da empresa, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF)Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).

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