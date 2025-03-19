Motociclista morre em acidente com caminhão-tanque na BR 101

Um motociclista de 27 anos morreu após colidir com a traseira de um caminhão-tanque, por volta das 6h30 desta quarta-feira (19), no quilômetro 236,3 da BR-101, na altura de Timbuí, em Fundão. O motorista do caminhão, um homem de 37 anos, não se feriu. Apesar do acidente, segundo a Ecovias 101, não houve necessidade de interdição da via.
O nome da vítima não foi informado. Ainda de acordo com a concessionária, foram acionados os recursos de ambulância, veículo de inspeção e guincho da empresa, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).