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Em Novo Horizonte

Motociclista morre após colisão com caminhão na Serra; câmera flagrou

Vítima chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu ainda dentro da ambulância, na terça-feira (5)

Publicado em 

06 set 2023 às 11:47

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 11:47

Um motociclista não resistiu aos ferimentos após se envolver em um acidente com um caminhão em Novo Horizonte, na Serra, na terça-feira (5). A cena foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento (veja acima). De acordo com a Polícia Civil, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu ainda dentro da ambulância.
Nas imagens, é possível ver que o motorista do caminhão, de 56 anos, vira à esquerda, na mão em que o motociclista seguia. O condutor da moto é atingido em cheio e arremessado. Quem estava em um posto de combustível bem em frente ao ponto onde tudo aconteceu, se assusta e coloca as mãos na cabeça. 
À Polícia Militar, o caminhoneiro disse que estaria seguindo pela via quando fez uma manobra de conversão para acessar um posto, tendo um veículo parado ao seu lado dando passagem, mas o motociclista teria feito a ultrapassagem desse veículo, momento em que ocorreu a colisão. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.
Em nota, a Polícia Civil informou que "a vítima evoluiu para óbito na ambulância e o corpo foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e feito o exame cadavérico. O motorista, de 56 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente, prestou socorro à vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante". 

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