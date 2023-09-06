Motociclista morre após colisão com caminhão na Serra; câmera flagrou

Nas imagens, é possível ver que o motorista do caminhão, de 56 anos, vira à esquerda, na mão em que o motociclista seguia. O condutor da moto é atingido em cheio e arremessado. Quem estava em um posto de combustível bem em frente ao ponto onde tudo aconteceu, se assusta e coloca as mãos na cabeça.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a vítima evoluiu para óbito na ambulância e o corpo foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e feito o exame cadavérico. O motorista, de 56 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente, prestou socorro à vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante".