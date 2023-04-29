Motociclista morre após atingir vaca em estrada de Nova Venécia

Um motociclista de 39 anos morreu em um acidente na madrugada deste sábado (29), na Rodovia Fernando Dias, em Nova Venécia, no noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele seguia no sentido Guararema quando, de acordo com populares, bateu em uma vaca e sofreu uma queda.
No local, a polícia disse ter encontrado algumas pessoas próximas da vítima, que estava no chão, juntamente com uma motocicleta. A esposa do motociclista também estava no local e ao ser perguntada sobre como foi o acidente, contou que soube por um caminhoneiro que o marido havia colidido contra uma vaca que estava no meio da pista.
A esposa da vítima não soube dar mais detalhes sobre o acidente. O caminhoneiro citado não foi localizado pela Polícia Militar, assim como o animal envolvido no acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do motociclista.
A moto estava com o licenciamento atrasado e foi guinchada para o pátio. O motociclista não possuía carteira de habilitação.
Sobre o acidente, a Polícia Civil disse que a perícia foi acionada para uma ocorrência de choque com vítima fatal, na madrugada deste sábado (29), na zona rural de Nova Venécia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.