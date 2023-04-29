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Acidente

Motociclista morre após atingir vaca em estrada de Nova Venécia

Segundo a PM, homem de 39 anos sofreu acidente na Rodovia Fernando Dias, na madrugada deste sábado (29)

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 18:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 abr 2023 às 18:20
SML DE Colatina sem motorista
Corpo foi encaminhado ao SML de Colatina  Crédito: Heriklis Douglas
Um motociclista de 39 anos morreu em um acidente na madrugada deste sábado (29), na Rodovia Fernando Dias, em Nova Venécia, no noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele seguia no sentido Guararema quando, de acordo com populares, bateu em uma vaca e sofreu uma queda.
No local, a polícia disse ter encontrado algumas pessoas próximas da vítima, que estava no chão, juntamente com uma motocicleta. A esposa do motociclista também estava no local e ao ser perguntada sobre como foi o acidente, contou que soube por um caminhoneiro que o marido havia colidido contra uma vaca que estava no meio da pista.
A esposa da vítima não soube dar mais detalhes sobre o acidente. O caminhoneiro citado não foi localizado pela Polícia Militar, assim como o animal envolvido no acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do motociclista.
A moto estava com o licenciamento atrasado e foi guinchada para o pátio. O motociclista não possuía carteira de habilitação.
Sobre o acidente, a Polícia Civil disse que a perícia foi acionada para uma ocorrência de choque com vítima fatal, na madrugada deste sábado (29), na zona rural de Nova Venécia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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