Marataízes

Motociclista faz ultrapassagem em ponte, bate em caminhonete e morre

Rapaz teria feito uma ultrapassagem, segundo informações da Polícia Militar. Outra pessoa ficou também ferida
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 15:12

Viatura da Polícia Militar foi chamada para atender à ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motociclista morreu em um acidente na localidade de Pontal de Marataízes, na noite de sábado (26), em Marataízes, no Sul do Estado. De acordo com a polícia, o condutor teria feito uma ultrapassagem quando bateu no retrovisor de uma caminhonete.
O rapaz identificado como Dorianderson da Silva Garcia Alves, 20 anos,  guiava uma moto modelo Twister e, ao passar sobre a Ponte do Pontal, fez uma manobra de ultrapassagem a um veículo que seguia no mesmo sentido. Porém, acabou colidindo com uma caminhonete Touro, que vinha no sentido contrário. Dorianderson morreu no local do acidente. 

Um outro motociclista que vinha logo atrás de Dorianderson escapou por pouco do acidente. Ele acabou batendo com o retrovisor da caminhonete. 
O condutor da caminhonete permaneceu no local e acionou o socorro e a polícia. Uma equipe de resgate esteve no local na tentativa de socorrer a vítima, mas já havia falecido. Policiais militares estiveram no local do acidente e fizeram o registro. Eles constaram que Dorianderson não tinha Carteira de Habilitação para conduzir motocicletas. O corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim. 
A morte do rapaz será investigada pela delegacia de Polícia Civil de Marataízes. 

