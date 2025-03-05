Motociclista bate em caminhonete ao entrar em rodovia e morre no ES

assista acima) flagraram o momento em que o piloto da moto sai das margens da pista, entra na rodovia e acaba atingido pelo veículo. Um motociclista de 55 anos, identificado como Arnaldo Ferreira, morreu em um grave acidente com uma caminhonete na manhã desta quarta-feira (5), na Avenida Professora Maria Celeste Torezani Storch, próximo a uma escola estadual em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo . Imagens de uma câmera de segurança () flagraram o momento em que o piloto da moto sai das margens da pista, entra na rodovia e acaba atingido pelo veículo.

Segundo a Polícia Militar, antes de alcançar a área onde havia uma fiscalização, os policiais visualizaram o momento em que o piloto de uma motoneta entrou em uma estrada rural e realizou uma manobra de contorno para retornar à avenida, "momento em que ocorreu a colisão com uma caminhonete", informou a corporação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, porém, o condutor da motoneta não resistiu aos ferimentos e morreu. Conforme a PM, a motoneta foi guinchada por estar com o licenciamento atrasado. O motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi encaminhado à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, um procedimento padrão em casos de acidentes com morte.

Foto mostra que moto ficou debaixo de caminhonete após batida Crédito: Leitor/A Gazeta

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta de 10h50, para uma ocorrência de colisão com vítima, em São Gabriel da Palha, e que o corpo da vítima, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

Equipe do Samu foi ao local e confirmou a morte da vítima Crédito: Leitor A Gazeta