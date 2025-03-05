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São Gabriel da Palha

Motociclista bate em caminhonete ao entrar em rodovia e morre no ES

Arnaldo Ferreira, 55 anos, morreu após a moto que pilotava colidir com um carro na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Santa Cecília
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

05 mar 2025 às 16:03

Publicado em 05 de Março de 2025 às 16:03

Um motociclista de 55 anos, identificado como Arnaldo Ferreira, morreu em um grave acidente com uma caminhonete na manhã desta quarta-feira (5), na Avenida Professora Maria Celeste Torezani Storch, próximo a uma escola estadual em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Imagens de uma câmera de segurança (assista acima) flagraram o momento em que o piloto da moto sai das margens da pista, entra na rodovia e acaba atingido pelo veículo.
Segundo a Polícia Militar, antes de alcançar a área onde havia uma fiscalização, os policiais visualizaram o momento em que o piloto de uma motoneta entrou em uma estrada rural e realizou uma manobra de contorno para retornar à avenida, "momento em que ocorreu a colisão com uma caminhonete", informou a corporação.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, porém, o condutor da motoneta não resistiu aos ferimentos e morreu. Conforme a PM, a motoneta foi guinchada por estar com o licenciamento atrasado. O motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi encaminhado à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, um procedimento padrão em casos de acidentes com morte.
Motociclista morre em grave acidente com caminhonete em São Gabriel da Palha
Foto mostra que moto ficou debaixo de caminhonete após batida Crédito: Leitor/A Gazeta
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta de 10h50, para uma ocorrência de colisão com vítima, em São Gabriel da Palha, e que o corpo da vítima, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.
Motociclista morre em grave acidente com caminhonete em São Gabriel da Palha
Equipe do Samu foi ao local e confirmou a morte da vítima Crédito: Leitor A Gazeta
A Polícia Civil, por sua vez, informou que a "ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Nova Venécia", e que somente após a conclusão das oitivas da ocorrência terá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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