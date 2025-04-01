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Destruída

Kombi escolar pega fogo enquanto transportava crianças em Ibatiba

Pais de alunos tentaram conter o incêndio que aconteceu no início da tarde de terça-feira (1), na localidade de Córrego Santa Isabel

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 17:51

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

01 abr 2025 às 17:51
Uma Kombi escolar que transportava oito crianças pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (1) e assustou moradores de Córrego Santa Isabel, localidade de Ibatiba, no Caparaó capixaba. Testemunhas contaram que o fogo começou repentinamente e um dos passageiros percebeu que o banco traseiro estava em chamas. A motorista conseguiu parar o veículo a tempo e retirar rapidamente os ocupantes, orientando que corressem para longe do veículo. 
Alguns dos pais dos alunos trabalhavam nas proximidades no momento do incêndio e tentaram apagar o fogo com extintores, mas as chamas consumiram completamente o veículo. Apesar do dano, ninguém ficou ferido e o Corpo de Bombeiros não foi acionado. Aline de Oliveira Marinho, mãe de dois alunos que estavam no veículo, contou que os filhos passam bem, apesar do susto. 
"Meu esposo foi na hora lá para tentar apagar o incêndio, levou extintores, mas quando chegou lá já tinha queimado tudo. Foi um monte de gente para tentar apagar. Um vizinho também tentou ajudar, a filha dele estava na Kombi com meus filhos"
Aline de Oliveira Marinho - Mãe de alunos que estavam no veículo
Ela destacou que a kombi transportava alunos das escolas municipais EMEF David Gomes, EMEIEF Helena Almocdice Valadão, e EMEF Flávio Alcure de Araújo. Ainda, desde o início do ano, a mãe relata que os filhos dela e outras crianças da comunidade estavam retornando para casa com forte cheiro de gasolina. Ela finalizou dizendo que, após o incidente, os familiares das crianças pretendem procurar com a prefeitura para debater sobre as condições do transporte escolar. 
Kombi escolar transportava 8 crianças no momento do incêndio, em Ibatiba
Veículo foi totalmente destruído pelas chamas em uma rodovia do interior de Ibatiba Crédito: Leitor/A Gazeta
A empresa Serrana Coop, terceirizada responsável pelo transporte, afirmou que está apurando as causas do ocorrido e que a integridade física dos alunos é prioridade. A instituição pontuou que está colaborando com as autoridades para esclarecer os detalhes do incidente e que o veículo está registrado junto ao Detran/ES, cumprindo as exigências legais e de segurança.
A Prefeitura de Ibatiba foi procurada, mas não houve resposta até a publicação do texto. O espaço segue em aberto.

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