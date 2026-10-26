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Trânsito

Jovem morre em acidente entre moto e carro na ES 261, em Santa Teresa

Motociclista de 19 anos morreu e uma jovem, de 21, que estava na garupa, ficou ferida; motorista do carro, que não tinha CNH, foi ouvido pela Polícia Civil e liberado

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 13:50

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

26 out 2026 às 13:50

Um motociclista de 19 anos morreu após uma colisão frontal entre a moto que pilotava e um carro na noite deste domingo (25), na ES 261, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. A passageira da motocicleta, de 21 anos, ficou ferida e foi encaminhada ao hospital do município.


Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro, de 46 anos, afirmou que seguia de Santa Teresa para Fundão quando a motocicleta, que trafegava no sentido contrário, teria desviado de uma árvore sobre a pista, invadido a contramão e atingido o veículo.


A passageira foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.


Ainda de acordo com a PM, o motorista informou que não possuía habilitação. Ele fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool, e foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz.


Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo a corporação, como ele permaneceu no local do acidente e não foram identificados indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante, não houve detenção. O caso segue sob investigação.

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