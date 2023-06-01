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Macrodrenagem

Interdição na Avenida Carlos Lindenberg é adiada e não há nova previsão

Trânsito começaria a sofrer mudanças nesta sexta-feira (2), mas as condições do solo na região impediram o início das obras
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

01 jun 2023 às 18:55

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 18:55

Galerias pluviais
Construção de galerias pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Prevista para ocorrer nesta sexta-feira (2), a interdição para obras na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, foi adiada mais uma vez. O motivo, segundo a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), seriam as questões técnicas do solo, que está úmido em decorrência de chuvas. Uma nova data não foi divulgada.
A pasta destacou, ainda, que optou por realizar o serviço quando tais questões forem resolvidas, "de forma a garantir a execução do serviço dentro do prazo de 30 dias estabelecido, evitando, assim, maiores transtornos à população". A previsão é que as obras de macrodrenagem da via sejam finalizadas até julho.
A etapa de obras estava programada para ser iniciada na última segunda-feira (29), mas foi adiada pela impossibilidade de realizar a pavimentação, também devido às condições do solo. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, inicialmente, a interdição seria feita próxima à Ponte do Rio Aribiri, na altura de Cobilândia, no sentido Vitória-Vila Velha.
Interdição na Avenida Carlos Lindenberg é adiada e não há nova previsão

Atuação da Guarda

Em nota, a prefeitura afirmou que, durante as outras etapas da obra, feita em parceria com o Governo do Espírito Santo, as interdições e os desvios no trânsito estavam devidamente sinalizados e, caso seja necessário, a Guarda Municipal de Vila Velha atuará na orientação dos motoristas nessa nova interdição.

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