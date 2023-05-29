Interdição na Avenida Carlos Lindenberg é adiada para sexta-feira (2)

Construção de galerias pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Sila

A interdição total da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, que estava programada para ser iniciada nesta segunda-feira (29), foi adiada para a próxima sexta-feira (2). Segundo a Prefeitura de Vila Velha, será interditado o trecho próximo à ponte do Rio Aribiri, na altura de Cobilândia, para o início da fase final das obras da macrodrenagem na via.

A interdição será no sentido Vitória - Vila Velha, O adiamento da obra, que é feita junto ao governo do Estado, ocorreu em razão do solo, que ficou úmido após as chuvas passadas. Segundo a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com o solo úmido a pavimentação do trecho não pode ser executada.

A preparação da interdição será iniciada na quinta-feira (1º) e o trecho será interditado na manhã de sexta (2). Com a interdição, os motoristas que realizam o trajeto Vitória - Vila Velha devem ficar atentos, pois o fluxo será remanejado para o para as duas vias opostas ao trecho afetado nos próximos 30 dias.

A Sedurb informa que a previsão para a finalização das obras de construção de galerias na Av. Carlos Lindenberg é para o final do mês de julho.