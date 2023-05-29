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Obra de macrodrenagem

Interdição na Avenida Carlos Lindenberg é adiada para sexta-feira (2)

Interdição no trecho próximo ao Rio Aribiri, que estava programada para ser iniciada nesta segunda (29), foi adiada devido ao solo úmido, que impossibilita obra
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

29 mai 2023 às 10:54

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 10:54

Galerias pluviais
Construção de galerias pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Sila
A interdição total da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, que estava programada para ser iniciada nesta segunda-feira (29), foi adiada para a próxima sexta-feira (2). Segundo a Prefeitura de Vila Velha, será interditado o trecho próximo à ponte do Rio Aribiri, na altura de Cobilândia, para o início da fase final das obras da macrodrenagem na via.
A interdição será no sentido Vitória - Vila Velha, O adiamento da obra, que é feita junto ao governo do Estado, ocorreu em razão do solo, que ficou úmido após as chuvas passadas. Segundo a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com o solo úmido a pavimentação do trecho não pode ser executada.
A preparação da interdição será iniciada na quinta-feira (1º) e o trecho será interditado na manhã de sexta (2). Com a interdição, os motoristas que realizam o trajeto Vitória - Vila Velha devem ficar atentos, pois o fluxo será remanejado para o para as duas vias opostas ao trecho afetado nos próximos 30 dias.
A Sedurb informa que a previsão para a finalização das obras de construção de galerias na Av. Carlos Lindenberg é para o final do mês de julho.
Interdição na Avenida Carlos Lindenberg é adiada para sexta-feira

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