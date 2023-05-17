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Atropelamento

Homem tem perna esmagada após ser atropelado por ônibus em Vila Velha

Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (17), na Rua Aristides Miranda, no bairro Aribiri
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

17 mai 2023 às 17:42

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 17:42

Ônibus do Sistema Transcol envolvido na ocorrência em Vila Velha
Ônibus do Sistema Transcol envolvido na ocorrência em Vila Velha Crédito: Tarciane Vasconcelos
Um homem de 78 anos teve a perna esmagada após ser atropelado por um ônibus do Sistema Transcol na tarde desta quarta, na Rua Aristides Miranda, bairro Aribiri, Vila Velha. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele. 
Testemunhas afirmaram à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que a vítima estava andando em uma calçada estreita, quando se desequilibrou e foi atingido pelo ônibus. Segundo os relatos, passageiros começaram a gritar para avisar ao motorista que o idoso tinha sido atropelado. 
A Guarda Municipal de Vila Velha informou, por nota, que prestou apoio à ocorrência. Segundo a corporação, o homem ficou ferido ao tentar atravessar a rua fora de local indicado por faixa de pedestres. Com o impacto a vítima ficou debaixo do veículo, com fratura em uma das pernas.
"O socorro foi prestado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O local foi sinalizado pela Guarda durante o atendimento e não apresentou retenção de trânsito. Motorista e o fiscal da empresa ficaram no local para registro da ocorrência, assumida pelo BPTran", destacou a administração municipal.
As polícias Militar e Civil foram acionadas para dar mais detalhes sobre o caso. Se houver retorno, este texto será atualizado. 
A reportagem também procurou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), mas não obteve resposta até o momento. 

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