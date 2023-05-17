Um homem foi preso nesta quarta-feira após receber uma carga contendo drogas no bairro Castelândia, na Serra . A prisão do suspeito, um jovem, de 26 anos, morador da Serra, ocorreu após a Polícia Federal receber um alerta do Setor de Segurança dos Correios.

Após o alerta dos Correios, os agentes da Polícia Federal, com o apoio de cães farejadores, realizaram uma ação controlada na entrega da carga, proveniente do Paraná, no Sul do Brasil.

Homem é preso após receber 11kg de maconha pelos Correios na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Durante a ação, foi confirmada a existência de 11kg de maconha na carga e o suspeito foi detido em flagrante. A droga foi apreendida pelos agentes e o caso seguirá em investigação para tentar identificar o remetente da encomenda.