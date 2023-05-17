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Bairro Castelândia

Homem é preso após receber 11kg de maconha pelos Correios na Serra

O morador da Serra foi detido em flagrante após a Polícia Federal receber um alerta do Setor de Segurança dos Correios
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

17 mai 2023 às 15:36

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 15:36

Um homem foi preso nesta quarta-feira após receber uma carga contendo drogas no bairro Castelândia, na Serra. A prisão do suspeito, um jovem, de 26 anos, morador da Serra, ocorreu após a Polícia Federal receber um alerta do Setor de Segurança dos Correios.
Após o alerta dos Correios, os agentes da Polícia Federal, com o apoio de cães farejadores, realizaram uma ação controlada na entrega da carga, proveniente do Paraná, no Sul do Brasil.
Homem é preso após receber 11kg de maconha pelos Correios na Serra
Homem é preso após receber 11kg de maconha pelos Correios na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Durante a ação, foi confirmada a existência de 11kg de maconha na carga e o suspeito foi detido em flagrante. A droga foi apreendida pelos agentes e o caso seguirá em investigação para tentar identificar o remetente da encomenda.
O jovem foi encaminhado para o Sistema Prisional e seguirá à disposição da Secretaria da Justiça (Sejus) e da Justiça. O suspeito irá responder pelo crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006), podendo ser condenado em até 15 anos de cadeia.

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