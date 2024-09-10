Grave acidente deixa três mortos e dois feridos na BR 101 em Sooretama

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 21h25 e envolveu um Fiat Palio Fire (de Minas Gerais), um Fiat Cronos (de Jaguaré, ES), um Fiat Uno Mille Fire (de Boa Esperança, ES) e uma carreta (de São Paulo). A corporação informou que, conforme relatos de testemunhas, o Uno, ao ultrapassar a carreta em local proibido no sentido Linhares, acabou colidindo de frente com o Palio, que estava no sentido oposto. Com o impacto da batida, o Palio rodou e saiu da pista. Em seguida, o Uno bateu frontalmente com o Cronos. Com o impacto, pedaços da lateral do Fiat Uno atingiram a carreta.