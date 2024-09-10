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Tragédia

Grave acidente deixa três mortos e dois feridos na BR 101 em Sooretama

Ocorrência envolvendo uma carreta e três carros foi registrada na noite desta segunda-feira (9), no km 114; colisões teriam ocorrido por conta de uma ultrapassagem proibida
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

10 set 2024 às 09:13

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 09:13

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três carros e uma carreta na noite de segunda-feira (9), no km 114 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.  Entre os mortos estão o agricultor Janderson Gasparini, de 37 anos, e sua avó de consideração, Anadir Capucho Gasparini, de 82, moradores de Jaguaré, cidade vizinha a Sooretama.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das  21h25 e envolveu um Fiat Palio Fire (de Minas Gerais), um Fiat Cronos (de Jaguaré, ES), um Fiat Uno Mille Fire (de Boa Esperança, ES) e uma carreta (de São Paulo). A corporação informou que, conforme relatos de testemunhas, o Uno, ao ultrapassar a carreta em local proibido no sentido Linhares, acabou colidindo de frente com o Palio, que estava no sentido oposto. Com o impacto da batida, o Palio rodou e saiu da pista. Em seguida, o Uno bateu frontalmente com o Cronos. Com o impacto, pedaços da lateral do Fiat Uno atingiram a carreta.
O condutor do Uno ficou gravemente ferido, e um passageiro do veículo morreu com o impacto das colisões. No Cronos estavam três pessoas: o motorista, identificado como Janderson Gasparini, de 37 anos, e sua avó de consideração, Anadir Capucho Gasparini, de 82, que morreram no local, além da mãe de Janderson, Rosilene de Moura Gasparini, de 62 anos, que ficou ferida. Ela foi levada para o Hospital Rio Doce, e já recebeu alta.
Devido às batidas, o Uno ficou destruído, e o motor do veículo foi lançado para longe. O motorista da carreta e a condutora do Fiat Palio não se feriram, e o teste do bafômetro realizado por eles deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
Imagens mostram veículos destruídos após acidente.
Imagens mostram veículos destruídos após acidente. Crédito: Montagem A Gazeta
A PRF e a Eco101 informaram que a BR 101 ficou interditada nos dois sentidos das 21h25 de segunda-feira (9) à 1h30 desta terça-feira (10), e já flui sem restrições.
*Com colaboração do repórter André Afonso, da TV  Gazeta Norte

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