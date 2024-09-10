Acidente em Sooretama matou agricultor e avó de consideração de Jaguaré

Janderson Gasparini, de 37 anos, e sua avó de consideração, Anadir Capucho Gasparini, de 82, moravam em Jaguaré Crédito: Montagem A Gazeta

Conforme apuração da reportagem, o agricultor estava dirigindo o Cronos, e a aposentada, avó de consideração dele, estava no banco do carona. Já a mãe de Janderson, Rosilene de Moura Gasparini, de 62 anos, estava no banco traseiro do veículo. Ela foi socorrida para o Hospital Rio Doce, em Linhares, e já recebeu alta. A família havia ido a Linhares, onde Rosilene passou por uma consulta na segunda-feira (9), e retornava para Jaguaré quando ocorreu o acidente.

A PRF informou que a ocorrência foi registrada aconteceu por volta das 21h25 de segunda-feira, e envolveu um Fiat Palio Fire (de Minas Gerais), um Fiat Cronos (de Jaguaré, ES), um Fiat Uno Mille Fire (de Boa Esperança, ES) e uma carreta (de Diadema, São Paulo).

Segundo a corporação, testemunhas relataram que o Uno, ao ultrapassar a carreta em local proibido no sentido Linhares, colidiu frontalmente com o Palio, que seguia no sentido oposto. O impacto fez o Palio rodar e sair da pista. Em seguida, o Uno colidiu de frente com o Cronos. Pedaços da lateral do Fiat Uno atingiram a carreta devido à força da colisão.

O motorista do Fiat Uno, veículo que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é suspeito de ter causado o acidente devido a uma ultrapassagem proibida, ficou gravemente ferido na colisão, e um passageiro — identificado como Pedro Henrique de Jesus Santos, de 19 anos — morreu. Ele era pintor automotivo, morador do bairro Araçá, em Linhares, e retornava de Sooretama com um amigo, onde foram entregar um cachorro.

Pedro Henrique de Jesus Santos, de 19 anos, conduzia o Fiat Uno e também morreu no acidente Crédito: Leitor A Gazeta / Acervo pessoal