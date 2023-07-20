Estrada de Itaúnas fica bloqueada por quase 3 horas após ônibus atolar

Um ônibus ficou atolado na rodovia que liga a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, à região central da cidade na manhã desta quinta-feira (20), por volta de 6h. O trecho, que é de estrada de chão, foi afetado por conta da chuva, com bastante lama, e ficou totalmente bloqueado por quase três horas. A liberação do trânsito aconteceu antes das 9h.
Segundo a Viação Águia Branca, responsável pelo veículo, o ônibus ficou retido devido às condições da estrada, que passa por obras. Outro veículo foi enviado ao local para que os passageiros seguissem a viagem. A empresa informou que o ônibus foi retirado da estrada durante a manhã.
A reportagem de A Gazeta procurou o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), responsável pelas intervenções no local, na região da comunidade de Córrego Velha Antonia. A autarquia afirmou que foi feito um desvio provisório para a passagem de veículos.
A situação aconteceu justamente quando a estrada tem um aumento de movimento durante a programação do Festival de Itaúnas, que atrai turistas de diversos lugares.