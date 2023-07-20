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Carga foi saqueada

Carreta com máquinas de lavar, fogões e geladeiras tomba no Sul do ES

Acidente ocorreu na BR 101, em Mimoso do Sul, na manhã desta quinta-feira (20); PRF informou que pediu ajuda à PM para conter os saques aos eletrodomésticos

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 12:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 jul 2023 às 12:26
Carreta carregada de eletrodomésticos tomba na BR 101 e carga é saqueada
Carreta carregada com eletrodomésticos tomba na BR 101 e carga é saqueada Crédito: Alan Gonçalves
Uma carreta carregada com eletrodomésticos tombou no km 441, sentido Vitória, da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista saiu ileso do acidente, mas populares saquearam a carga. Entre os produtos, havia geladeiras, fogões e máquinas de lavar.
Pessoas que passavam pelo local do acidente pararam e alguns saquearam a carga Crédito: Alan Gonçalves
De acordo com a Eco101, o acidente foi registrado às 9h14 e não houve interdição na pista. Segundo a PRF, equipes pediram apoio da Polícia Militar no local para conter os saqueadores.
Carreta carregada de eletrodomésticos tomba na BR 101 e carga é saqueada
Carreta ficou tombada às margens da BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Alan Gonçalves
A reportagem também procurou a Polícia Militar, que disse que apenas prestou apoio ao atendimento realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e não houve detidos.

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