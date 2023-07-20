Carreta com máquinas de lavar, fogões e geladeiras tomba no Sul do ES

Uma carreta carregada com eletrodomésticos tombou no km 441, sentido Vitória, da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista saiu ileso do acidente, mas populares saquearam a carga. Entre os produtos, havia geladeiras, fogões e máquinas de lavar.
De acordo com a Eco101, o acidente foi registrado às 9h14 e não houve interdição na pista. Segundo a PRF, equipes pediram apoio da Polícia Militar no local para conter os saqueadores.
A reportagem também procurou a Polícia Militar, que disse que apenas prestou apoio ao atendimento realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e não houve detidos.