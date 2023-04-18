ES tem feriadão com menos mortes nas BRs, mas infrações crescem

Os dados deste ano foram comparados pela PRF com o resultado da operação de 2019, tendo em vista que em 2022 o período coincidiu com feriado nacional e em 2021 e 2020 a data foi prejudicada pelas restrições sanitárias decorrentes do coronavírus.

Devido a uma fiscalização mais intensa, de acordo com a PRF, o total de infrações cresceu na comparação com os dois anos. Entre os dias 14 (sexta-feira) e 17 (segunda-feira) de abril de 2023, 1.619 motoristas foram flagrados descumprindo as leis de trânsito, o que representa um aumento de 70,4% se comparado com 2019, quando houve menos de mil registros.