O número de mortes nas BR's capixabas durante o feriadão de Nossa Senhora da Penha sofreu uma redução de 80% neste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Ao todo, foram seis mortes em 2023, contra apenas uma no ano anterior ao início da pandemia da Covid-19. Apesar da queda nos índices, houve um aumento nas ocorrências por excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas – este último, inclusive, representando um aumento de 442%.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), também foi observada uma queda em relação à quantidade de acidentes e de feridos. Em 2019, foram registrados 30 acidentes, enquanto houve 19 casos no último final de semana. O número de pessoas feridas ainda passou de 36 para 24 em 2023.
Os dados deste ano foram comparados pela PRF com o resultado da operação de 2019, tendo em vista que em 2022 o período coincidiu com feriado nacional e em 2021 e 2020 a data foi prejudicada pelas restrições sanitárias decorrentes do coronavírus.
ES tem feriadão com menos mortes nas BRs, mas infrações crescem
Infrações crescem
Devido a uma fiscalização mais intensa, de acordo com a PRF, o total de infrações cresceu na comparação com os dois anos. Entre os dias 14 (sexta-feira) e 17 (segunda-feira) de abril de 2023, 1.619 motoristas foram flagrados descumprindo as leis de trânsito, o que representa um aumento de 70,4% se comparado com 2019, quando houve menos de mil registros.
No município de Guarapari, por exemplo, a corporação registrou um carro a 148 km/h na BR 101.
Total de infrações
- 2023 - 1619
- 2019 - 950
- Aumento de 70,4%
Acidentes
- 2023 - 19
- 2019 - 30
- Queda de 36,7%
Mortes
- 2023 - 1
- 2019 - 6
- Queda de 83,3%
Feridos
- 2023 - 24
- 2019 - 36
- Queda de 33,3%
Condutor sob efeito de álcool
- 2023 - 10
- 2019 - 11
- Queda de 9,1%
Ultrapassagens proibidas
- 2023 - 113
- 2019 - 92
- Aumento de 22,8%
Excesso de velocidade
- 2023 - 1112
- 2019 - 205
- Aumento de 442,4%
Pessoas detidas
- 2023 - 5
- 2019 - 13
- Queda de 61,5%