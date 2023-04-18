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Nossa Senhora da Penha

ES tem feriadão com menos mortes nas BRs, mas infrações crescem

Segundo a PRF, houve queda de 80% no número de óbitos na comparação com 2019 (antes da pandemia). No entanto, ocorrências por excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas cresceram
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

18 abr 2023 às 18:37

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 18:37

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Polícia Rodoviária Federal do ES reforçou fiscalização no feriado de Nossa Senhora da Penha. Crédito: Carlos Alberto Silva
O número de mortes nas BR's capixabas durante o feriadão de Nossa Senhora da Penha sofreu uma redução de 80% neste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Ao todo, foram seis mortes em 2023, contra apenas uma no ano anterior ao início da pandemia da Covid-19. Apesar da queda nos índices, houve um aumento nas ocorrências por excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas – este último, inclusive, representando um aumento de 442%.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), também foi observada uma queda em relação à quantidade de acidentes e de feridos. Em 2019, foram registrados 30 acidentes, enquanto houve 19 casos no último final de semana. O número de pessoas feridas ainda passou de 36 para 24 em 2023. 
Os dados deste ano foram comparados pela PRF com o resultado da operação de 2019, tendo em vista que em 2022 o período coincidiu com feriado nacional e em 2021 e 2020 a data foi prejudicada pelas restrições sanitárias decorrentes do coronavírus. 
ES tem feriadão com menos mortes nas BRs, mas infrações crescem

Infrações crescem

Devido a uma fiscalização mais intensa, de acordo com a PRF, o total de infrações cresceu na comparação com os dois anos. Entre os dias 14 (sexta-feira) e 17 (segunda-feira) de abril de 2023, 1.619 motoristas foram flagrados descumprindo as leis de trânsito, o que representa um aumento de 70,4% se comparado com 2019, quando houve menos de mil registros.
No município de Guarapari, por exemplo, a corporação registrou um carro a 148 km/h na BR 101. 
Motorista foi flagrado a 148 km/h em Guarapari
Motorista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal a 148 km/h em Guarapari Crédito: PRF
Total de infrações
  • 2023 - 1619
  • 2019 - 950
  • Aumento de 70,4%
Acidentes
  • 2023 - 19
  • 2019 - 30
  • Queda de 36,7%
Mortes
  • 2023 - 1
  • 2019 - 6
  • Queda de 83,3%
Feridos
  • 2023 - 24
  • 2019 - 36
  • Queda de 33,3%
Condutor sob efeito de álcool
  • 2023 - 10
  • 2019 - 11
  • Queda de 9,1%
Ultrapassagens proibidas
  • 2023 - 113 
  • 2019 - 92 
  • Aumento de 22,8%
Excesso de velocidade
  • 2023 - 1112
  • 2019 - 205
  • Aumento de 442,4%
Pessoas detidas
  • 2023 - 5
  • 2019 - 13
  • Queda de 61,5%

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