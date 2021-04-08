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Interdição

Em obras, Rotatória do Ó tem alteração no trânsito; saiba o que muda

Motoristas que saem da região de Morada de Laranjeiras terão que fazer um desvio passando pelo cemitério Jardim da Paz

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 07:58

Publicado em 

08 abr 2021 às 07:58
Motoristas que passam pela Rotatória do Ó, próximo ao Hospital Dório Silva, na Serra, devem ficar atentos. A partir desta quinta-feira (08), o trânsito na região sofre alterações.
Por causa das obras na rotatória, o fluxo que sai de Morada de Laranjeiras em direção à avenida Eudes Scherrer de Souza vai ter que mudar o trajeto. Da avenida Copacabana em direção à rotatória, será preciso acessar à direita na rua Geraldo Del Pupo e, de lá, seguir até a avenida Talma Rodrigues Ribeiro. O retorno para voltar em direção a Laranjeiras deverá ser feito próximo ao cemitério Jardim da Paz.
Motoristas terão que fazer desvio pelo cemitério Jardim da Paz
Motoristas terão que fazer desvio próximo ao cemitério Jardim da Paz Crédito: Reprodução | Prefeitura da Serra
A interdição no trecho deve durar 60 dias, segundo previsão da prefeitura da Serra. Após a implantação dos semáforos na altura do cruzamento da Talma Rodrigues Ribeiro com a rua Geraldo Del Pupo, prevista para daqui a duas semanas, o contorno em direção a Laranjeiras poderá ser feito nesse local.
Para orientar os condutores, a fiscalização de trânsito será intensificada na região.

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