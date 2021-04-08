Em obras, Rotatória do Ó tem alteração no trânsito; saiba o que muda

Motoristas que passam pela Rotatória do Ó, próximo ao Hospital Dório Silva, na Serra, devem ficar atentos. A partir desta quinta-feira (08), o trânsito na região sofre alterações.

Por causa das obras na rotatória, o fluxo que sai de Morada de Laranjeiras em direção à avenida Eudes Scherrer de Souza vai ter que mudar o trajeto. Da avenida Copacabana em direção à rotatória, será preciso acessar à direita na rua Geraldo Del Pupo e, de lá, seguir até a avenida Talma Rodrigues Ribeiro. O retorno para voltar em direção a Laranjeiras deverá ser feito próximo ao cemitério Jardim da Paz.

Motoristas terão que fazer desvio próximo ao cemitério Jardim da Paz Crédito: Reprodução | Prefeitura da Serra

A interdição no trecho deve durar 60 dias, segundo previsão da prefeitura da Serra. Após a implantação dos semáforos na altura do cruzamento da Talma Rodrigues Ribeiro com a rua Geraldo Del Pupo, prevista para daqui a duas semanas, o contorno em direção a Laranjeiras poderá ser feito nesse local.