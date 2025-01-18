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Duas pessoas ficam presas às ferragens em acidente em Atílio Vivácqua

Caminhão colidiu com Fiat Strada, que ficou prensado em outro caminhão. Dois ocupantes ficaram presos nas ferragens e foram socorridos com vida para hospital
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

18 jan 2025 às 10:18

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 10:18

Duas pessoas ficam presas às ferragens em acidente em Atílio Vivácqua
Duas pessoas ficaram feridas e presas às ferragens de uma picape Strada após um acidente envolvendo o veículo e dois caminhões na tarde desta sexta-feira (17), na rodovia ES 489, na altura do bairro Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. A dinâmica do acidente não foi informada.
Os dois ocupantes do Fiat Strada foram resgatados com vida das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. O veículo foi removido da rodovia, e os caminhões foram liberados no local. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.
Duas pessoas ficam presas às ferragens em grave acidente em Atílio Vivácqua
Duas pessoas ficam presas às ferragens em grave acidente em Atílio Vivácqua Crédito: Leitor A Gazeta
De acordo com a Polícia Militar, no local do acidente, os policiais constataram a presença de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que prestavam os primeiros socorros às vítimas do engavetamento envolvendo um caminhão trator com semi-reboque, um caminhão caçamba e um Fiat Strada.
Duas pessoas ficam presas às ferragens em grave acidente em Atílio Vivácqua
Duas pessoas ficam presas às ferragens em grave acidente em Atílio Vivácqua Crédito: Leitor A Gazeta
Aos policiais militares, o motorista do caminhão trator afirmou que um veículo realizou uma conversão proibida na rodovia e parou na pista. Ele explicou que seu caminhão, equipado com sensor de frenagem automática, acionou o mecanismo, o que resultou na colisão traseira envolvendo seu veículo.
Duas pessoas ficam presas às ferragens em grave acidente em Atílio Vivácqua
Duas pessoas ficam presas às ferragens em grave acidente em Atílio Vivácqua Crédito: Leitor A Gazeta
Já o condutor do caminhão caçamba relatou à Polícia Militar que os veículos à sua frente frearam bruscamente. Ele informou que tentou acionar os freios, mas, devido ao peso da carga, percebeu que não conseguiria parar a tempo. Para evitar um acidente mais grave, desviou para o canteiro central, mas acabou colidindo contra a traseira do Fiat Strada. Com o impacto, o carro foi prensado contra o caminhão trator.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes da picape precisaram ser desencarcerados, sendo retirados com vida e encaminhados a um hospital da região. Os motoristas dos caminhões não sofreram ferimentos.

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