Your browser does not support the audio element. Duas pessoas ficam presas às ferragens em acidente em Atílio Vivácqua

Duas pessoas ficaram feridas e presas às ferragens de uma picape Strada após um acidente envolvendo o veículo e dois caminhões na tarde desta sexta-feira (17), na rodovia ES 489, na altura do bairro Niterói, em Atílio Vivácqua , no Sul do Espírito Santo . A dinâmica do acidente não foi informada.

Os dois ocupantes do Fiat Strada foram resgatados com vida das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. O veículo foi removido da rodovia, e os caminhões foram liberados no local. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Duas pessoas ficam presas às ferragens em grave acidente em Atílio Vivácqua Crédito: Leitor A Gazeta

De acordo com a Polícia Militar, no local do acidente, os policiais constataram a presença de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que prestavam os primeiros socorros às vítimas do engavetamento envolvendo um caminhão trator com semi-reboque, um caminhão caçamba e um Fiat Strada.

Duas pessoas ficam presas às ferragens em grave acidente em Atílio Vivácqua Crédito: Leitor A Gazeta

Aos policiais militares, o motorista do caminhão trator afirmou que um veículo realizou uma conversão proibida na rodovia e parou na pista. Ele explicou que seu caminhão, equipado com sensor de frenagem automática, acionou o mecanismo, o que resultou na colisão traseira envolvendo seu veículo.

Duas pessoas ficam presas às ferragens em grave acidente em Atílio Vivácqua Crédito: Leitor A Gazeta

Já o condutor do caminhão caçamba relatou à Polícia Militar que os veículos à sua frente frearam bruscamente. Ele informou que tentou acionar os freios, mas, devido ao peso da carga, percebeu que não conseguiria parar a tempo. Para evitar um acidente mais grave, desviou para o canteiro central, mas acabou colidindo contra a traseira do Fiat Strada. Com o impacto, o carro foi prensado contra o caminhão trator.