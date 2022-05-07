Confira as vias interditadas em Vila Velha para o Jesus Vida Verão

Jesus Vida Verão na praia de Itapoã, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O trânsito de Vila Velha apresenta alterações, por conta do Jesus Vida Verão , celebração de fé que acontece nas areias da Praia de Itapuã. As vias ficam interditadas das 18h às 23h, neste sábado (7).

As avenidas Estudante José Júlio de Souza e Antônio Gil Veloso serão interditadas no trecho entre a rotatória de acesso à rua São Paulo e a rua Jair de Andrade, na Praia de Itapuã. Trechos da Avenida Hugo Musso e das ruas Jair de Andrade e Brasília também serão interditados, para garantir segurança na chegada e dispersão.

O local será sinalizado e contará com a presença de agentes da Guarda Municipal para orientações, ordenamento do trânsito e a segurança do público no evento.

Os ônibus não mudarão a rota, já que não circulam pelos trechos que serão interditados. O impacto será para os motoristas de vans e veículos particulares que decidirem ir ao evento ou que passarem pelas vias no entorno.

Av. Estudante José Júlio de Souza, trecho da rotatória até a av. Hugo Musso;

Av. Antônio Gil Veloso, trecho da av. Hugo Musso até a rua Jair de Andrade;



Av. Hugo Musso, trecho da rua Belém até a av. Antônio Gil Veloso;



Rua Jair de Andrade, trecho da Rua Goiânia até a av. Antônio Gil Veloso;



Rua Brasília, trecho da rua Jair de Andrade até a Rua Belo Horizonte.



Mapa de interdições em Vila Velha Crédito: Arte | Cecília Moronari

JESUS VIDA VERÃO