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Trânsito

Confira as vias interditadas em Vila Velha para o Jesus Vida Verão

Ruas e avenidas ficam interditadas das 18h às 23h, neste sábado (7). Os ônibus não mudarão a rota, já que não circulam pelos trechos que serão interditados

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 18:06

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

07 mai 2022 às 18:06
Segundo dia de Jesus Vida Verão na praia de Itapoã, em Vila Velha
Jesus Vida Verão na praia de Itapoã, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O trânsito de Vila Velha apresenta alterações, por conta do Jesus Vida Verão, celebração de fé que acontece nas areias da Praia de Itapuã. As vias ficam interditadas das 18h às 23h, neste sábado (7).
As avenidas Estudante José Júlio de Souza e Antônio Gil Veloso serão interditadas no trecho entre a rotatória de acesso à rua São Paulo e a rua Jair de Andrade, na Praia de Itapuã. Trechos da Avenida Hugo Musso e das ruas Jair de Andrade e Brasília também serão interditados, para garantir segurança na chegada e dispersão.
O local será sinalizado e contará com a presença de agentes da Guarda Municipal para orientações, ordenamento do trânsito e a segurança do público no evento.
Os ônibus não mudarão a rota, já que não circulam pelos trechos que serão interditados. O impacto será para os motoristas de vans e veículos particulares que decidirem ir ao evento ou que passarem pelas vias no entorno. 
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as interdições ocorrem nos seguintes trechos:
  • Av. Estudante José Júlio de Souza, trecho da rotatória até a av. Hugo Musso;
  • Av. Antônio Gil Veloso, trecho da av. Hugo Musso até a rua Jair de Andrade;
  • Av. Hugo Musso, trecho da rua Belém até a av. Antônio Gil Veloso;
  • Rua Jair de Andrade, trecho da Rua Goiânia até a av. Antônio Gil Veloso;
  • Rua Brasília, trecho da rua Jair de Andrade até a Rua Belo Horizonte.
Mapa de interdições em Vila Velha
Mapa de interdições em Vila Velha Crédito: Arte | Cecília Moronari

JESUS VIDA VERÃO

O evento tem três dias de duração, com shows de 19h30 às 23h30. As atrações são cantores da música gospel nacional. Bruna Karla, Gabriela Rocha, Paulo Neto, Samuel Messias, Casa Worship e Midian Lima estão confirmados. A programação pode ser conferida em HZ

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