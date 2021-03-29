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Congestionamento

Colisão e carro quebrado deixam o trânsito lento na Segunda Ponte

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma colisão envolvendo dois carros ocorreu por volta das 15h10; próximo do acidente, um carro quebrou

Publicado em 29 de Março de 2021 às 16:05

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

29 mar 2021 às 16:05
Colisão trava o trânsito na Segunda Ponte
Colisão trava o trânsito sobre a Segunda Ponte nesta segunda-feira (29) Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um acidente na Segunda Ponte, registrado por volta das 15h10 desta segunda-feira (29), deixou o trânsito congestionado nas proximidades do local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu dois carros, um bateu na traseira do outro. Não há relatos de feridos.
A faixa da esquerda ficou temporariamente interditada. Em função do acidente, um congestionamento se formou ao longo da Segunda Ponte. Minutos antes, um carro quebrado na faixa esquerda da via também causou complicações aos motoristas. Após a liberação, por volta das 15h30, o tráfego voltou a fluir normalmente. 
Colisão trava o trânsito na Segunda Ponte
Colisão trava o fluxo de veículos na Segunda Ponte, em Vitória.  Crédito: Leitor/ A Gazeta

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