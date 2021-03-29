Colisão e carro quebrado deixam o trânsito lento na Segunda Ponte

Um acidente na Segunda Ponte, registrado por volta das 15h10 desta segunda-feira (29), deixou o trânsito congestionado nas proximidades do local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu dois carros, um bateu na traseira do outro. Não há relatos de feridos.
A faixa da esquerda ficou temporariamente interditada. Em função do acidente, um congestionamento se formou ao longo da Segunda Ponte. Minutos antes, um carro quebrado na faixa esquerda da via também causou complicações aos motoristas. Após a liberação, por volta das 15h30, o tráfego voltou a fluir normalmente.