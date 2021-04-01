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Rodovia Darly Santos

Ciclista morre atropelado por caminhão em Vila Velha

A vítima trabalha em uma empresa próxima ao local e estava voltando para casa de bicicleta quando perdeu o controle, caiu e foi atropelada

Publicado em 31 de Março de 2021 às 21:48

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 mar 2021 às 21:48
Ciclista morreu atropelado por um caminhão na rodovia Darly Santos nesta quarta (31)
Ciclista morreu atropelado por um caminhão na rodovia Darly Santos nesta quarta (31) Crédito: Leitor de A Gazeta
Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão na rodovia Darly Santos, em Vila Velha, no final da tarde desta quarta-feira (31). Testemunhas afirmaram que ele trabalhava em uma empresa próxima ao local do acidente e estava voltando pra casa de bicicleta quando caiu.
A vítima, que trabalhava como caminhoneiro, deixou o veículo na empresa e estava trafegando pela rodovia de bicicleta. Ele perdeu o controle, caiu na pista e acabou atropelado por um caminhão que passava pela via no momento.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o acidente gerou engarrafamento na rodovia Darly Santos no sentido Novo México.

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