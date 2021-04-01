Ciclista morre atropelado por caminhão em Vila Velha

Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão na rodovia Darly Santos, em Vila Velha, no final da tarde desta quarta-feira (31). Testemunhas afirmaram que ele trabalhava em uma empresa próxima ao local do acidente e estava voltando pra casa de bicicleta quando caiu.
A vítima, que trabalhava como caminhoneiro, deixou o veículo na empresa e estava trafegando pela rodovia de bicicleta. Ele perdeu o controle, caiu na pista e acabou atropelado por um caminhão que passava pela via no momento.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o acidente gerou engarrafamento na rodovia Darly Santos no sentido Novo México.