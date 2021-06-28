Ciclista é atropelado por carro na BR 262, em Cariacica

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia no sentido Viana quando atingiu o ciclista, um idoso que trafegava pela pista. Segundo a PRF, a recomendação aos ciclistas é para que eles utilizem o acostamento.
Pessoas que passavam pelo local registraram momentos após o acidente, envolvendo uma Hillux preta (fechada). Veja o vídeo:
Ainda segundo a PRF, o acidente causou reflexos na rodovia. Com a ação da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, o trânsito ficou lento no sentido Viana.
Demandados pela reportagem, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros informaram que não foram acionados para a ocorrência na via. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também foi acionada por A Gazeta para informar o estado de saúde do ciclista atropelado, já que ele foi socorrido pelo Samu.
A Sesa respondeu, através de nota, que "a coordenação do Samu-192 informa que no início da tarde desta segunda-feira (28), uma unidade móvel do serviço que passava pela BR 262, na altura do bairro Jardim América, em Cariacica, foi abordada por populares para atender uma vítima de atropelamento no local. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi levada pelos socorristas para um hospital particular, em Vitória".