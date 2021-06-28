Ciclista é atropelado por carro na BR 262, em Cariacica

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A Sesa respondeu, através de nota, que "a coordenação do Samu-192 informa que no início da tarde desta segunda-feira (28), uma unidade móvel do serviço que passava pela BR 262, na altura do bairro Jardim América, em Cariacica, foi abordada por populares para atender uma vítima de atropelamento no local. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi levada pelos socorristas para um hospital particular, em Vitória".