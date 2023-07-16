Carro sai da pista e cai em córrego às margens da BR 101 no Sul do ES

Um carro perdeu o controle e caiu de uma ribanceira em um córrego na altura do km 396 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, no fim da manhã deste domingo (16). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quatro pessoas estavam no veículo e tiveram ferimentos leves. De acordo com a apuração da TV Gazeta Sul, entre elas, uma criança ficou segura pelo uso da cadeirinha.
Segundo informações da PRF, o carro, um Volkswagen Gol, seguia sentido Sul e saiu da pista. O que causou o acidente não foi esclarecido pela corporação. Concessionária que administra a via, a Eco 101 afirmou que todos que estavam no veículo foram encaminhados para o hospital, como precaução.
Não houve necessidade de interditar a rodovia e o carro já foi retirado do local.