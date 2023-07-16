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Perda total

Incêndio em galpão de empresa destrói 14 ambulâncias na Serra

Chamas começaram em um dos veículos, na madrugada deste domingo (16); ninguém se feriu
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 jul 2023 às 10:42

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 10:42

Um incêndio de grandes proporções destruiu 14 ambulâncias e motocicletas que estavam no galpão de uma empresa terceirizada que presta serviço para a Prefeitura da Serra, na madrugada deste domingo (16), no bairro São Diogo. As chamas teriam começado em um veículo e se alastrado rapidamente.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu por volta de meia-noite e meia. "Segundo o responsável pela empresa presente, as chamas começaram em uma ambulância, sendo que se alastraram rapidamente. Os militares realizaram todo o trabalho de extinção do fogo", informou a corporação.
No total, oito ambulâncias grandes e seis pequenas, além de motos, foram destruídos pelo incêndio. Uma perícia foi solicitada, e o prazo para a conclusão é de 40 dias.
Incêndio em galpão de empresa destrói 14 ambulâncias na Serra
Veículos ficaram destruídos após incêndio em empresa na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a Prefeitura da Serra, as chamas foram controladas às 4h. "No local, havia um funcionário da empresa terceirizada que presta serviço ao município, que saiu sem ferimentos. Todos os veículos da frota que estavam no local foram atingidos, incluindo as ambulâncias, que tiveram perda total", detalhou a administração municipal.
O galpão foi interditado preventivamente pela Defesa Civil Municipal. Ainda de acordo com a prefeitura, a Secretaria de Saúde já tomou todas as providências para que o serviço não seja afetado.

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