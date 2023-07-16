Incêndio em galpão de empresa destrói 14 ambulâncias na Serra

Um incêndio de grandes proporções destruiu 14 ambulâncias e motocicletas que estavam no galpão de uma empresa terceirizada que presta serviço para a Prefeitura da Serra , na madrugada deste domingo (16), no bairro São Diogo. As chamas teriam começado em um veículo e se alastrado rapidamente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , o acionamento aconteceu por volta de meia-noite e meia. "Segundo o responsável pela empresa presente, as chamas começaram em uma ambulância, sendo que se alastraram rapidamente. Os militares realizaram todo o trabalho de extinção do fogo", informou a corporação.

No total, oito ambulâncias grandes e seis pequenas, além de motos, foram destruídos pelo incêndio. Uma perícia foi solicitada, e o prazo para a conclusão é de 40 dias.

Veículos ficaram destruídos após incêndio em empresa na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo a Prefeitura da Serra, as chamas foram controladas às 4h. "No local, havia um funcionário da empresa terceirizada que presta serviço ao município, que saiu sem ferimentos. Todos os veículos da frota que estavam no local foram atingidos, incluindo as ambulâncias, que tiveram perda total", detalhou a administração municipal.