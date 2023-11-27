Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No horário de pico

Carro pega fogo e complica trânsito no Portal do Príncipe em Vitória

Veículo ficou completamente tomado pelas chamas, na manhã desta segunda-feira (27); agentes da Guarda Municipal estão no local orientando os motoristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2023 às 08:35

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 08:35

Um carro pegou fogo na Avenida Alexandre Buaiz, deixando o trânsito complicado na região do Portal do Príncipe, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (27). O veículo ficou completamente tomado pelas chamas, provocando uma intensa fumaça próximo ao Terminal Rodoviário de Vitória. Em imagens feitas por pessoas que presenciaram a situação, é possível ver que a Guarda Municipal foi ao local para auxiliar os motoristas.
A Guarda Municipal de Vitória informou, por nota, que no veículo estava apenas o condutor, que saiu ileso. Ainda conforme a corporação, em conversa com os agentes de trânsito, o motorista informou que o carro teve uma pane e disse não ter conseguido conter as chamas.
Um carro em chamas tem causado complicações no trânsito em Vitória na manhã desta segunda-feira (27).
Um carro em chamas tem causado complicações no trânsito em Vitória na manhã desta segunda-feira (27). Crédito: Nayra Loureiro
O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no local. Agentes da Guarda interditaram duas faixas no sentido Cariacica-Serra para atuação dos bombeiros e evitar riscos a outros veículos. O trânsito está fluindo em apenas uma faixa.
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência por volta de 7h30. Segundo a corporação, os militares realizaram o trabalho de combate e extinção das chamas, e não houve feridos ou pedido de perícia.

Veja Também

Tempo nublado continua? Veja a previsão do tempo para o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal trânsito Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados