Carro pega fogo e complica trânsito no Portal do Príncipe em Vitória

Um carro pegou fogo na Avenida Alexandre Buaiz, deixando o trânsito complicado na região do Portal do Príncipe, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (27). O veículo ficou completamente tomado pelas chamas, provocando uma intensa fumaça próximo ao Terminal Rodoviário de Vitória. Em imagens feitas por pessoas que presenciaram a situação, é possível ver que a Guarda Municipal foi ao local para auxiliar os motoristas.

A Guarda Municipal de Vitória informou, por nota, que no veículo estava apenas o condutor, que saiu ileso. Ainda conforme a corporação, em conversa com os agentes de trânsito, o motorista informou que o carro teve uma pane e disse não ter conseguido conter as chamas.

Um carro em chamas tem causado complicações no trânsito em Vitória na manhã desta segunda-feira (27). Crédito: Nayra Loureiro

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no local. Agentes da Guarda interditaram duas faixas no sentido Cariacica-Serra para atuação dos bombeiros e evitar riscos a outros veículos. O trânsito está fluindo em apenas uma faixa.