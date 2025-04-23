Carro bate em moto e derruba poste na Rodovia do Sol em Itapemirim

A GCM afirmou que não foi possível definir a dinâmica da batida, pois quando chegaram ao local não havia a presença de testemunhas e as vítimas já haviam sido socorridas. O carro ficou atravessado na pista e obstruiu parcialmente a passagem, sendo necessário que os oficiais realizassem a orientação do trânsito, que seguiu em meia pista temporariamente.

O veículo foi removido do local por um trator da Prefeitura de Itapemirim, já a moto foi liberada para um familiar da mulher. As duas vítimas, o motorista do carro e a condutora da moto, foram levadas para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim. Devido ao dano causado no poste, a EDP foi ao local para reparar a fiação.