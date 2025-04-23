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ES 060

Carro bate em moto e derruba poste na Rodovia do Sol em Itapemirim

Acidente aconteceu na manhã de terça-feira (23) e deixou dois feridos, mas Guarda Civil Municipal só foi acionada no início da tarde

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 15:21

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

23 abr 2025 às 15:21
Motorista colidiu contra poste na ES 060, em Marataíze
Motorista colidiu em poste na ES 060, em Itapemirim, no litoral Sul do ES Crédito: Matheus Passos
Duas pessoas ficaram feridas após um carro colidir em uma moto e em um poste na ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. A Polícia Militar não foi acionada. De acordo com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (23), mas a Guarda Civil Municipal só foi acionada por volta de 13h da tarde.
A GCM afirmou que não foi possível definir a dinâmica da batida, pois quando chegaram ao local não havia a presença de testemunhas e as vítimas já haviam sido socorridas. O carro ficou atravessado na pista e obstruiu parcialmente a passagem, sendo necessário que os oficiais realizassem a orientação do trânsito, que seguiu em meia pista temporariamente.
O veículo foi removido do local por um trator da Prefeitura de Itapemirim, já a moto foi liberada para um familiar da mulher. As duas vítimas, o motorista do carro e a condutora da moto, foram levadas para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim. Devido ao dano causado no poste, a EDP foi ao local para reparar a fiação.

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