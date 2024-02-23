Carreta volta de ré em ladeira, vira, bate em casa e interdita rua na Serra

Uma carreta com blocos de pedra voltou de ré, tombou a carroceria, atingiu uma casa e um muro na Rua Gonçalves Dias, localizada no bairro São Diogo, na Serra . O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (23) quando o veículo não conseguiu subir a ladeira da região e voltou em posição de 'L', segundo a Guarda Civil Municipal (GCM). A prefeitura informou que a via foi liberada no final desta tarde após a retirada do automóvel. No local permanece somente a pedra, que será retira na manhã de sábado (24).

A corporação informou que ninguém ficou ferido, mas a residência será avaliada para identificar possíveis abalos na estrutura. "O bloco (de pedra) tem, aproximadamente, 30 toneladas e por isso também a via foi interditada. Assim podemos garantir a segurança das casas ao redor porque além da residência, ele atingiu o muro do outro lado", informou o agente Fábio da GCM do município à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.

Antes do veículo voltar, o motorista já havia tentado subir outras duas vezes por volta das 4h da madrugada, conforme apuração da TV Gazeta.

"O cara chegou quatro da manhã e não conseguiu. Eu levantei seis e meia e tava parado. Ai ele tentou novamente com a pista seca, não deu e aconteceu isso", explicou o pedreiro Geraldo Farias, que mora na rua onde ocorreu o acidente.

Problema antigo

O dono da casa atingida, o vigia Moisés Nascimento, estava em um supermercado quando tudo aconteceu e só soube da situação ao retornar. Ele informou que não é a primeira vez que a situação acontece e teme um resultado pior caso se repita. "Um carro-pipa também não conseguiu subir uma vez e pegou nos muros. Tem criança que brinca aqui. A minhas filhas ficam no quintal, imagina se pega alguém. Tem que colocar placa", reclamou.

Carreta com carga de granito volta de ré, bate no muro de uma casa e interdita trânsito no bairro São Diogo, na Serra Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O pedido de placas também foi citado por Geraldo à reportagem da TV Gazeta e afirmou ser uma solicitação antiga da comunidade. Os moradores querem mensagens proibindo a passagem de veículos de cargas pesadas no começo e no final da ladeira.

"Falei com o líder comunitário, mas ele disse que precisa do aval da prefeitura. Eles vão esperar a gente morrer", falou Geraldo.