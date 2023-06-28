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ES 130

Carreta transportando gado tomba e nove bois morrem em Montanha

Segundo a Polícia Militar, outros três animais sofreram ferimentos muito graves e devem ser sacrificados; acidente ocorreu na tarde de terça-feira (27)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 jun 2023 às 10:50

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 10:50

Acidente aconteceu na zona rural de Montanha, na rodovia que liga o município a Pinheiros
Acidente aconteceu na zona rural de Montanha, na rodovia que liga o município a Pinheiros Crédito: Divulgação/PMES
Uma carreta que estava transportando gado tombou na ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, matando pelo menos nove animais na tarde desta terça-feira (27), segundo informações da Polícia Militar. O motorista do veículo não se feriu. O acidente causou a interdição da rodovia, que liga o município até Pinheiros, mas o trecho já está com o trânsito liberado na manhã desta quarta-feira (28).
Não foi informado qual era o destino da carreta, nem para onde os gados eram levados. Segundo a PM, o acidente aconteceu em uma curva, quando a carreta perdeu o controle. O motorista do veículo saiu ileso e não precisou ser socorrido. Boa parte do veículo caiu fora da pista, mas havia gados na estrada.
Por isso, foi necessário que policiais fizessem a orientação do trânsito no local com sinalizações luminosas e galhos nos dois sentidos da via.
Além dos nove bois mortos, outros três ficaram gravemente feridos e devem ser sacrificados.

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