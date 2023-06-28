Carreta transportando gado tomba e nove bois morrem em Montanha

Uma carreta que estava transportando gado tombou na ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, matando pelo menos nove animais na tarde desta terça-feira (27), segundo informações da Polícia Militar. O motorista do veículo não se feriu. O acidente causou a interdição da rodovia, que liga o município até Pinheiros, mas o trecho já está com o trânsito liberado na manhã desta quarta-feira (28).
Não foi informado qual era o destino da carreta, nem para onde os gados eram levados. Segundo a PM, o acidente aconteceu em uma curva, quando a carreta perdeu o controle. O motorista do veículo saiu ileso e não precisou ser socorrido. Boa parte do veículo caiu fora da pista, mas havia gados na estrada.
Por isso, foi necessário que policiais fizessem a orientação do trânsito no local com sinalizações luminosas e galhos nos dois sentidos da via.
Além dos nove bois mortos, outros três ficaram gravemente feridos e devem ser sacrificados.