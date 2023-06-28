Pintor viraliza com canção italiana e sonha em viver da música em Cachoeiro

Entre uma demão e outra de tinta, o pintor de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul capixaba, Adney Cândido, de 45 anos, impressiona com a potência vocal. Natural do Estado de Rondônia , o profissional abraçou o Espírito Santo há quatro anos e viralizou recentemente em uma rede social cantando um clássico da música italiana.

As referências musicais do Adney vão de clássicos do sertanejo, como os do cantor Daniel, a um dos grandes ícones da música mundial, o tenor italiano Andrea Bocelli. Por toda obra que o pintor passa, basta Adney começar o dia de trabalho para que todas as atenções se voltem para ele.

Pintor de Cachoeiro viraliza na internet e sonha em viver da música Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

"Comecei a cantar criança na igreja. Não sabia falar direito. Foi indo e cada dia mais me apaixonei pela música. Quando estou com os meus colegas de obra, canto e eles sempre me incentivam. Viver da música é um sonho muito grande na minha vida", admitiu.

Em maio deste ano, colegas de trabalho de Adney o gravaram cantando enquanto ele realizava serviço de pintura em uma obra. Sem perceber, o pintor solta a voz. Ao decidir postar o vídeo na internet, ela não esperava muita repercussão, o que o surpreendeu mais a frente, já que o vídeo conta com mais de 400 mil visualizações, mais de 13 mil curtidas e quase 700 comentários (assista abaixo).

@adneycandido79 Lei descrição. pintor da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, fã de Andrea Bocelli, trabalhar o tempo todo cantando, as pessoas filmam ele ele cantando dentro de elevador nos prédios e até trabalhando em balancinho, ele e humildade e tem muito carisma, as pessoas gostam muito de ouvi-lo cantando, se vc gostou também vamos divulgar e ajuda ele, se essa for a vontade de Deus um dia ele chega lá, obrigado a todos e um forte abraço. ♬ som original - Adney Candido, Pintor.

"O vídeo que viralizou foi algo repentino, ao ponto que esse vídeo estava guardado. Eu não acreditei nesse vídeo. Foi um colega meu que gravou. Não liguei muito em colocar na internet, mas, do nada, começou a explodir. Fiquei muito feliz", contou.

Incentivo dos colegas de trabalho

Além da repercussão na internet, Adney recebe o incentivo dos colegas de trabalho Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul

Além de toda a repercussão do vídeo, com elogios e incentivos, Adney também conta com o apoio dos colegas de trabalho, caso do também pintor Júlio César Oliveira. Para ele, foi uma surpresa descobrir que o colega cantava tão bem.

"A gente fica animado quando ele canta. Ele chega na obra contando e a gente, às vezes, está mal-humorado ou triste e tudo muda. A gente fica animado com a canção dele. E eu nem sabia que ele cantava", destacou.

Eletricista da obra em que Adney trabalha atualmente, Emanuel Messias conta que a cantoria do colega de trabalho é durante o dia todo. E tanta animação, chega a contagiar quem está perto.

"Quando ele começa a cantar a gente para e chega a ouvir outras vozes junto com ele, continuando. Ele canta durante o dia todo. Tem dia que nós temos que buscá-lo para almoçar, porque ele está lá cantando. E canta tudo. Português, internacional... É uma benção", frisou.

Sonho de viver da música

Com a repercussão do vídeo e incentivo dos colegas, Adney sonha em viver da música Crédito: Matheus Matins/TV Gazeta Sul

A repercussão do vídeo e a torcida dos colegas alimentaram um sonho antigo do Adney: viver da música. Enquanto o sonho ainda não se torna realidade, composições do pintor se acumulam aos montes.

"Eu tenho várias músicas da minha autoria, mas nunca gravei nada oficial. Tendo oportunidade, eu quero fazer muitas músicas boas. Depois da repercussão do vídeo, vou investir pesado na música", garantiu.