Carreta tomba em acidente e interdita totalmente a BR 101 em Aracruz

Uma carreta tombou em um acidente, por volta das 14 horas desta quinta-feira (28), e interditou totalmente o quilômetro 184 da BR 101 , em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . Cerca de duas horas depois, o tráfego foi liberado em sistema "pare e siga". Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de 30 anos ficou preso às ferragens, mas consciente e conversando com a equipe de resgate. Às 20h25, uma equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu retirar a vítima, que está sendo encaminhada para o Hospital Geral de Linhares.

A carreta transportava um carregamento de MDF e o motorista seguia de Pedro Canário, no Norte do Estado, para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista ficou mais de seis horas, preso às ferragens do veículo.

BR 101 foi interditada em Aracruz após carreta tombar na rodovia Crédito: PRF | Divilgação

RESGATE DIFÍCIL

O major Lucas Sossai, do Corpo de Bombeiros de Aracruz, disse ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que o estado de saúde da vítima é estável.

“Apesar de ser uma situação de acidente, se assemelha a uma busca e resgate de estrutura colapsada. As equipes estão trabalhando em sistema de revezamento, avançando milímetro a milímetro para retirar o pé da vítima, que está preso. A vítima segue estável, com sinais vitais estáveis, sendo monitorada pela equipe médica”, afirmou o major, antes do motorista ser retirado das ferragens.

Corpo de Bombeiros e Eco101 atuam no local para retirar a vítima das ferragens. Crédito: Tiago Félix

A Eco101, que administra a rodovia, informou que ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária foram acionados para atender a ocorrência.