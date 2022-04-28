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Norte do ES

Carreta tomba em acidente e interdita totalmente a BR 101 em Aracruz

Devido à ocorrência no km 184, rodovia ficou interditada por duas horas na tarde desta quinta (28), até que o tráfego foi liberado. Motorista ficou preso às ferragens por mais de 6h
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 abr 2022 às 16:10

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 16:10

Uma carreta tombou em um acidente, por volta das 14 horas desta quinta-feira (28), e interditou totalmente o quilômetro 184 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Cerca de duas horas depois, o tráfego foi liberado em sistema "pare e siga". Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de 30 anos ficou preso às ferragens, mas consciente e conversando com a equipe de resgate. Às 20h25, uma equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu retirar a vítima, que está sendo encaminhada para o Hospital Geral de Linhares.
A carreta transportava um carregamento de MDF e o motorista seguia de Pedro Canário, no Norte do Estado, para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista ficou mais de seis horas, preso às ferragens do veículo.
Carreta tomba em acidente e interdita BR 101 em Aracruz
BR 101 foi interditada em Aracruz após carreta tombar na rodovia Crédito: PRF | Divilgação

RESGATE DIFÍCIL

O major Lucas Sossai, do Corpo de Bombeiros de Aracruz, disse ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que o estado de saúde da vítima é estável.
“Apesar de ser uma situação de acidente, se assemelha a uma busca e resgate de estrutura colapsada. As equipes estão trabalhando em sistema de revezamento, avançando milímetro a milímetro para retirar o pé da vítima, que está preso. A vítima segue estável, com sinais vitais estáveis, sendo monitorada pela equipe médica”, afirmou o major, antes do motorista ser retirado das ferragens.
Corpo de Bombeiros e ECO 101 atuam no local para retirar a vítima das ferragens.
Corpo de Bombeiros e Eco101 atuam no local para retirar a vítima das ferragens. Crédito: Tiago Félix
A Eco101, que administra a rodovia, informou que ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária foram acionados para atender a ocorrência.

Atualização

28/04/2022 - 8:38
Após a publicação desta matéria, a PRF informou, por volta de 16h, que o trânsito no trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente está fluindo em sistema pare e siga, e o Corpo de Bombeiros passou informações sobre o motorista da carreta e sobre o trabalho de resgate da vítima, que foi retirada das ferragens às 20h25 desta quinta-feira (28). O texto foi atualizado.

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