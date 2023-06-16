Carreta tomba e deixa trânsito intenso na BR 262 em Cariacica

Uma carreta tombou no final da tarde desta sexta-feira (16) em frente à empresa Águia Branca, na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, e deixou o trânsito complicado na BR 262 para quem segue do município com destino a Viana.
O veículo estava carregada com sucatas e, devido ao acidente, o material se espalhou pelo canteiro e invadiu a pista central, que está funcionando em apenas uma faixa.
A Prefeitura de Cariacica informou, em nota, que a Guarda Municipal já está no local do acidente. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.