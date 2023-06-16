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Carregada com sucata

Carreta tomba e deixa trânsito intenso na BR 262 em Cariacica

Acidente aconteceu em frente à empresa Águia Branca no final da tarde desta sexta (16); pista central está liberada em apenas uma faixa
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

16 jun 2023 às 18:20

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 18:20

Carreta carregada com sucatas tombou na BR 262, em Cariacica, e deixou o trânsito complicado na região
Carreta carregada com sucatas tombou na BR 262, em Cariacica, e deixou o trânsito complicado na região Crédito: Redes sociais
Uma carreta tombou no final da tarde desta sexta-feira (16) em frente à empresa Águia Branca, na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, e deixou o trânsito complicado na BR 262 para quem segue do município com destino a Viana.
O veículo estava carregada com sucatas e, devido ao acidente, o material se espalhou pelo canteiro e invadiu a pista central, que está funcionando em apenas uma faixa.  
A Prefeitura de Cariacica informou, em nota, que a Guarda Municipal já está no local do acidente. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. 

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