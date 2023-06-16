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No Sul do ES

Jaguatirica "se esconde" dentro de casa e dá susto em morador de Anchieta

O felino foi encontrado no bairro João XXIII e já foi devolvido à natureza por agentes da guarda do próprio município
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

16 jun 2023 às 16:48

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 16:48

Um morador de Anchieta encontrou uma Jaguatirica dentro de casa na tarde desta sexta-feira (16). A ocorrência foi no bairro João XXIII, na zona urbana do município, e o felino já foi solto em uma reserva ambiental.
O morador chegou em casa e, ao identificar o animal, acionou a Guarda Ambiental de Anchieta. A equipe foi ao local, retirou o bicho e o levou ate uma área de preservação da Samarco, próximo a Ubu.
Wander Nogueira, gerente da Guarda Ambiental Anchieta, explica que não é comum que o animal apareça tão perto da zona urbana, e os registros até aqui eram na zona rural do município. “A orientação é que os moradores não cheguem perto e sempre acionem a Guarda Ambiental nesses casos, principalmente por se tratar de um felino”, explica.

Morador encontra Jaguatirica dentro de casa em Anchieta

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