Jaguatirica "se esconde" dentro de casa e dá susto em morador de Anchieta

Um morador de Anchieta encontrou uma Jaguatirica dentro de casa na tarde desta sexta-feira (16). A ocorrência foi no bairro João XXIII, na zona urbana do município, e o felino já foi solto em uma reserva ambiental.

O morador chegou em casa e, ao identificar o animal, acionou a Guarda Ambiental de Anchieta. A equipe foi ao local, retirou o bicho e o levou ate uma área de preservação da Samarco, próximo a Ubu.

Wander Nogueira, gerente da Guarda Ambiental Anchieta, explica que não é comum que o animal apareça tão perto da zona urbana, e os registros até aqui eram na zona rural do município. “A orientação é que os moradores não cheguem perto e sempre acionem a Guarda Ambiental nesses casos, principalmente por se tratar de um felino”, explica.