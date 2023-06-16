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Violência no ES

Em uma semana, adolescente sofre duas tentativas de homicídio em São Gabriel

O adolescente não soube informar autoria e motivação do crime. A PM informou que buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 jun 2023 às 16:06

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 16:06

Viatura da Polícia Militar
A PM informou que buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado Crédito: Carlos Alberto Silva
Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite de quinta-feira (15), por dois suspeitos encapuzados no bairro João Colombi, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A mãe da vítima contou para a polícia que essa foi a segunda tentativa de homicídio que o adolescente sofreu em uma semana. Até o momento, nenhum suspeito foi preso
Polícia Militar foi acionada por testemunhas que ouviram disparos de arma de fogo na Rua Maximiliano da Silva Costa. Quando a equipe chegou ao local, foi informada que a vítima já havia sido socorrida para o hospital do município.
No hospital, o adolescente relatou para os policiais que dois suspeitos encapuzados foram um deles atirou. Ele foi atingido no cotovelo direito e lateral do tórax. O adolescente não soube informar autoria e motivação do crime. A mãe da vítima também estava no hospital, acompanhando o filho.
Após o crime, os suspeitos fugiram a pé. A PM informou que buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado.
A reportagem procurou também a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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espírito santo homicídio Polícia Civil São Gabriel da Palha Polícia Militar
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