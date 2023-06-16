Em uma semana, adolescente sofre duas tentativas de homicídio em São Gabriel

Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite de quinta-feira (15), por dois suspeitos encapuzados no bairro João Colombi, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A mãe da vítima contou para a polícia que essa foi a segunda tentativa de homicídio que o adolescente sofreu em uma semana. Até o momento, nenhum suspeito foi preso
A Polícia Militar foi acionada por testemunhas que ouviram disparos de arma de fogo na Rua Maximiliano da Silva Costa. Quando a equipe chegou ao local, foi informada que a vítima já havia sido socorrida para o hospital do município.
No hospital, o adolescente relatou para os policiais que dois suspeitos encapuzados foram um deles atirou. Ele foi atingido no cotovelo direito e lateral do tórax. O adolescente não soube informar autoria e motivação do crime. A mãe da vítima também estava no hospital, acompanhando o filho.
Após o crime, os suspeitos fugiram a pé. A PM informou que buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado.
A reportagem procurou também a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.