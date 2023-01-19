Carreta derruba semáforos em acidente em Vitória

Carreta invadiu canteiro central e destruiu estrutura Crédito: Ricardo Medeiros

Uma carreta derrubou dois semáforos na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, no início da tarde desta quinta-feira (19). Testemunhas contaram que o motorista tentou desviar de um carro e por isso jogou o veículo em cima das estruturas eletrônicas.

A colisão ocorreu em frente à Prefeitura de Vitória. Uma pista no sentido Enseada do Suá precisou ser interditada para a remoção do veículo.

A Guarda Municipal foi acionada pela reportagem para informar a dinâmica oficial do acidente e sobre o controle do trânsito na região, mas não houve retorno até a publicação.

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