Uma carreta derrubou dois semáforos na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, no início da tarde desta quinta-feira (19). Testemunhas contaram que o motorista tentou desviar de um carro e por isso jogou o veículo em cima das estruturas eletrônicas.
A colisão ocorreu em frente à Prefeitura de Vitória. Uma pista no sentido Enseada do Suá precisou ser interditada para a remoção do veículo.
A Guarda Municipal foi acionada pela reportagem para informar a dinâmica oficial do acidente e sobre o controle do trânsito na região, mas não houve retorno até a publicação.
Carreta derruba semáforos em acidente em Vitória