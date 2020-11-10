Carreta carregada de mamão tomba na BR 101, no Sul do ES

Uma carreta carregada de mamão tombou na madrugada desta terça-feira (10), na BR 101, na altura do Km 369, entre os municípios de Iconha e Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O acidente foi bem próximo de uma curva e o veículo parou na contramão.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento aconteceu por volta de 0h30. O motorista teve ferimentos leves e foi levado para o Pronto Atendimento de Piúma. O trânsito no local ficou totalmente interditado por cerca de uma hora, sendo liberado em seguida no sistema de pare e siga.
Nesta manhã (10), por volta das 9h, o fluxo de veículos foi totalmente interditado para retirada da carreta e liberado às 10h.