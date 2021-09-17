Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na "curva da morte"

Carreta carregada com chapas de granito tomba em rodovia de Cachoeiro

Veículo descia a rodovia ES 164, no distrito de Soturno, quando tombou e atingiu o muro de uma empresa na tarde desta sexta-feira (17)

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 15:25

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 set 2021 às 15:25
Carreta bateu em muro de empresa de rochas
Carreta bateu em muro de empresa de rochas Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma carreta carregada com chapas de granito tombou na ES 164, em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (17). Com o tombamento, o veículo acabou atingindo o muro de uma empresa de rochas. O motorista do veículo ficou ferido. 
O acidente foi registrado por volta das 13h50 em um trecho conhecido como Curva da Morte, devido aos acidentes fatais já registrados no local. O veículo descia a serra, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta. Parte da carga e o veículo estão na pista e o trânsito segue interrompido no sentido Vargem Alta. Imagens registradas pouco antes do acidente, que circulam nas redes sociais, mostram o caminhão descendo a serra em alta velocidade (veja abaixo)
De acordo com o repórter Vinícius Rangel, da TV Gazeta Sul,  que esteve no local da batida, o motorista aparentava ter quebrado um braço e foi socorrido para um hospital  da cidade. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Veja Também

Vídeo mostra menina na cadeirinha de bicicleta antes de acidente com morte no ES

Pai e filha são as vítimas de acidente com mortes em Aracruz

Nova ferrovia pode quadruplicar cargas de MG e Goiás para portos do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim Vargem Alta Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados