Carreta carregada com chapas de granito tomba em rodovia de Cachoeiro

Uma carreta carregada com chapas de granito tombou na ES 164, em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (17). Com o tombamento, o veículo acabou atingindo o muro de uma empresa de rochas. O motorista do veículo ficou ferido.
O acidente foi registrado por volta das 13h50 em um trecho conhecido como Curva da Morte, devido aos acidentes fatais já registrados no local. O veículo descia a serra, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta. Parte da carga e o veículo estão na pista e o trânsito segue interrompido no sentido Vargem Alta. Imagens registradas pouco antes do acidente, que circulam nas redes sociais, mostram o caminhão descendo a serra em alta velocidade (veja abaixo).
De acordo com o repórter Vinícius Rangel, da TV Gazeta Sul, que esteve no local da batida, o motorista aparentava ter quebrado um braço e foi socorrido para um hospital da cidade. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.