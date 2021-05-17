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Sul do ES

Carreta carregada com bloco de granito tomba na BR 262 em Venda Nova

O acidente aconteceu próximo ao quilômetro 113, no trecho conhecido como Serra do Camargo, na manhã desta segunda-feira (17)

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 13:51

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

17 mai 2021 às 13:51
Uma carreta que transportava um bloco de granito tombou na BR 262
Carreta que transportava um bloco de granito tombou na BR 262 Crédito: Luiz Henrique Silva
Uma carreta que transportava um bloco de granito tombou na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (17). O acidente aconteceu próximo ao quilômetro 113, no trecho conhecido como Serra do Camargo.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 10h15. A carreta tombou e o bloco de granito se desprendeu da carroceria, caindo na pista. Tanto o veículo como a carga ficaram na lateral da pista e o trânsito não precisou ser interrompido.
O acidente aconteceu próximo ao KM 113, no trecho conhecido como Serra do Camargo
Carreta carregada com bloco de granito tomba na BR 262 Crédito: Luiz Henrique Silva
O motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves. Segundo o ajudante de motorista, Luiz Henrique Silva, que passou pela rodovia logo após o acidente, o condutor saiu da carreta com ajuda de outros motoristas que pararam no local. Ele tinha arranhões no braço e na cabeça.
No início da tarde desta segunda-feira, a pista foi interditada por 10 minutos para a retirada da carreta. O bloco caiu às margens da pista e não interrompeu o tráfego no local. 

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