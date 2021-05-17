Carreta carregada com bloco de granito tomba na BR 262 em Venda Nova

Uma carreta que transportava um bloco de granito tombou na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (17). O acidente aconteceu próximo ao quilômetro 113, no trecho conhecido como Serra do Camargo.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 10h15. A carreta tombou e o bloco de granito se desprendeu da carroceria, caindo na pista. Tanto o veículo como a carga ficaram na lateral da pista e o trânsito não precisou ser interrompido.
O motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves. Segundo o ajudante de motorista, Luiz Henrique Silva, que passou pela rodovia logo após o acidente, o condutor saiu da carreta com ajuda de outros motoristas que pararam no local. Ele tinha arranhões no braço e na cabeça.
No início da tarde desta segunda-feira, a pista foi interditada por 10 minutos para a retirada da carreta. O bloco caiu às margens da pista e não interrompeu o tráfego no local.