Caminhonete com 'torre' de caixas é flagrada em Cachoeiro; vídeo

Cena parecida já ocorreu na cidade em fevereiro de 2025 e representa riscos para o trânsito, podendo resultar em acidentes e tombamento

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:25

Um motorista foi flagrado transportando uma "torre" de caixas de madeira empilhadas na carroceria de uma caminhonete na quinta-feira (4) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Imagens da câmera de segurança de um estabelecimento localizado no bairro Central Parque mostram o veículo passando pela pista. Em outro vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver o automóvel mais de perto (confira acima).

Essa não é a primeira vez em que essa situação inusitada acontece na cidade. Em fevereiro deste ano, um vídeo registrado no bairro Teixeira Leite também mostrava um veículo semelhante transportando uma carga de caixas de madeira. No entanto, o condutor não foi identificado e não há confirmação de que se trata da mesma caminhonete.

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária do Espírito Santo, esse tipo de transporte irregular de cargas representa uma conduta de alto risco no trânsito. Em situações como essa, tanto condutores quanto pedestres devem manter distância do veículo, já que há perigo real de queda da carga ou até mesmo de tombamento do automóvel.

Para os motoristas de veículos utilitários, como o do vídeo, a recomendação é seguir as normas de segurança previstas na legislação de trânsito, garantindo que a carga esteja devidamente acondicionada e ancorada, respeitando os limites de dimensão estabelecidos e a capacidade de tração do veículo.

A situação pode ser denunciada para qualquer policial ou agente de trânsito municipal, que estão autorizados a realizar a abordagem e exigir o transbordo da carga. As penalidades que podem ser aplicadas variam entre multa, que pode ter acréscimos a cada duzentos quilos ou fração de excesso de peso apurado, até a retenção do veículo para regularização.

