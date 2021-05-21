Caminhão carregado com bananas capota em rodovia de Cachoeiro

Um motorista sofreu ferimentos leves após perder o controle e capotar o caminhão, que estava carregado com caixas de bananas. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21) na rodovia ES 488, no Trevo do Morro do Lixo, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o capotamento foi registrado por volta das 3h. As causas da batida não foram informadas. No veículo, viajavam o motorista de 34 anos e um adolescente de 14. Eles sofreram ferimentos leves e a pista não precisou ser interditada.
Eles foram socorridos por uma ambulância que passava pelo local e levados para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi informado pela unidade.