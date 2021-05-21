Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na ES 488

Caminhão carregado com bananas capota em rodovia de Cachoeiro

Motorista perdeu o controle e capotou em um trecho da rodovia conhecido como Trevo do Morro do Lixo. Ele e um adolescente de 14 anos que também estava no veículo ficaram feridos

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 16:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mai 2021 às 16:00
Caminhão carregado de bananas capota em Cachoeiro
Caminhão carregado de bananas capota em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um motorista sofreu ferimentos leves após perder o controle e capotar o caminhão, que estava carregado com caixas de bananas. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21) na rodovia ES 488, no Trevo do Morro do Lixo, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o capotamento foi registrado por volta das 3h. As causas da batida não foram informadas. No veículo, viajavam o motorista de 34 anos e um adolescente de 14. Eles sofreram ferimentos leves e a pista não precisou ser interditada.
Eles foram socorridos por uma ambulância que passava pelo local e levados para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi informado pela unidade.

Veja Também

Carro pega fogo logo após motorista estacionar na Praia do Canto

Carreta pega fogo e interdita rodovia em Itarana; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados